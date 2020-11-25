Diyanet'in ihtiyaç odaklı kursları ile gündüzlü hafızlık eğitimleri uzaktan devam edecek - Son Dakika

Diyanet'in ihtiyaç odaklı kursları ile gündüzlü hafızlık eğitimleri uzaktan devam edecek
25.11.2020 17:02
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ihtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimlerinin uzaktan eğitim imkanlarıyla devam edeceğini duyurduDiyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ihtiyaç odaklı kurslar ile...
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ihtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimlerinin uzaktan eğitim imkanlarıyla devam edeceğini duyurdu
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ihtiyaç odaklı kurslar ile gündüzlü hafızlık eğitimlerinin uzaktan eğitim imkanlarıyla devam edeceği bildirildi.
(İHA)
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