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Diyanet'in Kudüs turları yeniden başladı - Son Dakika

Diyanet'in Kudüs turları yeniden başladı

12.02.2022 11:41
Diyanet'in Kudüs turları yeniden başladı

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Kudüs turları, iki yıllık aranın ardından yeniden başladı.

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Kudüs turları, iki yıllık aranın ardından yeniden başladı. İstanbul Havalimanı'nda bir araya gelen 33 kişilik ilk kafile, yapılan duaların ardından bugün Kudüs'e uçtu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından '81 ilimiz Kudüs'te' organizasyonuyla 2015 yılında ibadet ve gezi amacıyla başlatılan Kudüs turları, koronavirüs nedeniyle 2020'de durdurulmuştu. İki yıldır gerçekleştirilemeyen turlar, bugün itibariyle başladı. İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden ilk kafileyi İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan ile Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri uğurladı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Hüseyin Demirhan, "2015 yılında Kudüs turlarımız başladı. Daha çok Umre bağlantılı Kudüs turları pandemi süreci girdikten sonra salgının etkisi ile bu turları gerçekleştiremedik. Şimdi 2021 yılında  2022 yılında Diyanet  İşleri Başkanlığımız onların geliştirdiği proje ile '81 ilimiz Kudüs'te projesi ile Kudüs ziyaretleri tekrar hayata geçirildi. Sene başında da pandemiden  dolayı gerçekleştiremedik. İlk turumuzu bugün gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin değişik yerlerinden 33 kişi gidiyor. Ayın 15'inde ve 25'inde gidecekler var". dedi.

"İLK KIBLEMİZ OLDUĞU İÇİN ORALARI ZİYARETE GİDİYORUZ"Seyahate katılanlar, Kudüs turlarının yeniden başlamasından dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. Afyonkarahisar'dan eşiyle birlikte Kudüs'e giden Ahmet Çetinkaya, "Osmanlı'nın ayak izlerini görebilmek için, ilk kıblemiz olduğu için oraları ziyarete gidiyoruz. İmamımız bize söyledi biz de gittik kararımızı verdik. Sonra talebimiz kabul oldu ve müftülüğümüz bizi gönderdi. İşlemlerimiz tamamlandı. Şimdi de gidiyoruz. Heyecanlıyız ve çok mutluyuz" dedi. Sultan Çetinkaya ise "Eşim camiye gitmişti, orada söylemişler. Biz de karar verdik. İki sefer umre, bir sefer hac yaptık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.33 kişilik ilk kafile, havalimanındaki işlemlerin tamamlanması ve yapılan duaların ardından THY'nin Telaviv seferiyle hareket etti. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde gerçekleşen Kudüs turlarının yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.


Diyanet'in Kudüs turları yeniden başladı
Diyanet'in Kudüs turları yeniden başladı
Diyanet'in Kudüs turları yeniden başladı
Diyanet'in Kudüs turları yeniden başladı
Diyanet'in Kudüs turları yeniden başladı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Havalimanı, Hüseyin Demirhan, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet'in Kudüs turları yeniden başladı - Son Dakika


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