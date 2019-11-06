Diyanet'in 'Telefonun değil, eşinin yüzüne bak' kamu spotuna sosyal medya tepkisi
7 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabundan paylaştığı ve bir çiftin telefon bağımlılığı nedeniyle birbirleriyle iletişim kuramadıkları mesajını içeren videonun işlenme tarzı tepkilere yol açtı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı ve bir çiftin telefon bağımlılığı nedeniyle birbirleriyle iletişim kuramadıkları mesajını içeren videonun işlenme tarzı tepkilere yol açtı.
Kamu spotunda çay ve kek getiren eşinin yüzüne bakmayan bir koca anlatılırken sonunda "Telefonuna değil, eşinin yüzüne bak" mesajı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:28
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