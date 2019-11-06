Son Dakika Haberleri: Diyanet'in 'Telefonun değil, eşinin yüzüne bak' kamu spotuna sosyal medya tepkisi
Son Dakika Dünya Diyanet'in 'Telefonun değil, eşinin yüzüne bak' kamu spotuna sosyal medya tepkisi

Diyanet'in 'Telefonun değil, eşinin yüzüne bak' kamu spotuna sosyal medya tepkisi

7 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabundan paylaştığı ve bir çiftin telefon bağımlılığı nedeniyle birbirleriyle iletişim kuramadıkları mesajını içeren videonun işlenme tarzı tepkilere yol açtı

Diyanet'in 'Telefonun değil, eşinin yüzüne bak' kamu spotuna sosyal medya tepkisi, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı ve bir çiftin telefon bağımlılığı nedeniyle birbirleriyle iletişim kuramadıkları mesajını içeren videonun işlenme tarzı tepkilere yol açtı.


Kamu spotunda çay ve kek getiren eşinin yüzüne bakmayan bir koca anlatılırken sonunda "Telefonuna değil, eşinin yüzüne bak" mesajı verildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:28 
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