Diyanet'in uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitim programına 55 bini aşkın başvuru yapıldı - Son Dakika

14 yaş üzerindekilerin başvurabildiği ve Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenlerin katılabildiği programa, bugüne kadar 26 bin 986'sı erkek ve 28 bin 781'i kadın olmak üzere 55 bin 767 başvuru yapıldı. Kayıt sayısına göre, 14-18, 19-30 ve 31 yaş üzeri olacak şekilde grupların oluşturulduğu programda, ders günleri ve saatleri öğretici ve öğrencinin belirlediği çerçevede düzenleniyor.

EĞİTİM PROGRAMINDA ÖĞRENCİ ÇEŞİTLİLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzaktan eğitimle 6-12 kişilik sınıflar halinde düzenlenen canlı derslere, 14-18 yaş arası 3 bin 588, 19-30 yaş arası 14 bin 266 ve 31 yaş üzeri 37 bin 913 kişi başvurdu. Engelliler için seçeneklerin de oluşturulduğu programa, Braille okumayı bilen 131 görme engelli ile 244 işitme engelli kayıt oldu. Yurt dışından 117 kişinin başvurduğu eğitim programında, 3 bin 260'ı erkek ve 3 bin 337'si kadın olmak üzere 6 bin 597 Kur'an kursu öğreticisi görev aldı. İki tur şeklinde gerçekleştirilen programın ilki 21 Şubat'ta, ikincisi 7 Mart'ta sona erecek.