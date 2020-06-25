Diyanet İşler Başkanı Erbaş sabah namazını kıldırdı - Son Dakika

Diyanet İşler Başkanı Erbaş sabah namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerde beş vakitte yeniden cemaatle namazın kılınmaya başlanıldığını ifade ederek, "Rabbim bizleri camilerimizden ayırmasın" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerde beş vakitte yeniden cemaatle namazın kılınmaya başlanıldığını ifade ederek, "Rabbim bizleri camilerimizden ayırmasın" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde sabah namazını kıldırdı. Erbaş, namazdan sonra yaptığı konuşmada, Covid-19 salgın tedbirleri dolayısıyla ara verilen camilerde cemaatle namaza vakitlerinin tamamında yeniden başlanıldığını söyledi. İlk olarak bir ay önce cuma, öğle ve ikindi namazlarında cemaatle namaza başlanıldığını ifade eden Erbaş, "Şimdi de sabah, akşam, yatsı namazlarımızı da kılmaya başlamış olduk. Rabbim kabul eylesin, bizleri camilerimizden ayırmasın" dedi.


Erbaş, bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamberin, "Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı o anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insandan birisi de kalbi camilere, mescitlere bağlı olanlar" buyurduğunu hatırlatarak, "Rabbim, kalbimizi, gönlümüzü, bedenimizi camilerden uzak eylemesin. Neslimizi, çocuklarımızı, neşe ve huzuru mescitlerde bulanlardan eylesin. İnşallah onları bu şekilde yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin" diye konuştu.


Camilerin müminlerin neşeyi ve huzuru içinde bulduğu mekanlar olduğunu belirten Erbaş, sözlerini şu duayla tamamladı:


"Cenab-ı Hakk içerisinde bulunmuş olduğumuz salgın hastalıktan insanlığı muhafaza eylesin. Vefat edenlere rahmet eylesin. Hasta olanlara şifalar nasip eylesin. Milletimizi, memleketimizi ve bütün insanlığı bu salgın hastalıktan dolayı düşmüş olduğu sıkıntıdan en kısa zamanda kurtarsın." - ANKARA

Ahmet Hamdi Akseki, Ankara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:50 Kaynak: İHA

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