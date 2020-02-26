Diyanet İşler Başkanı Erbaş'tan 3 aylar mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşler Başkanı Erbaş'tan 3 aylar mesajı - Son Dakika

Diyanet İşler Başkanı Erbaş'tan 3 aylar mesajı

14 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üç ayların başlaması vesilesi ile Çamlıca Camii'de düzenlenen programa katıldı.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş'tan 3 aylar mesajı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, üç ayların başlaması vesilesi ile Çamlıca Camii'de düzenlenen programa katıldı. Erbaş, "Allah hepimiz için hayırlı eylesin. Milletimiz için hayırlı eylesin. İyi değerlendirmeyi nasip etsin İnşallah" dedi.

Çamlıca Camii'de gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı. 3 aylar başlangıcı programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yatsı namazı sonrası başlayan programda Mehmet Kemiksiz ile Enderun Hafızları Topluluğu üç ayları karşılama merasimi kapsamında ilahiler söyledi. Erbaş gecenin sonunda konuşmasının ardından dua etti. 3 aylar programının yapıldığı Çamlıca Camii ise drone ile havadan görüntüledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, "Recep ayını ilk akşamının dünyanın en büyük camilerinden olan Büyük Çamlıca Camii'nden karşılamak gönlümüzü mesrur etti. Recep ve Şaban aylarını bereketli kılmasını Cenabı Hak'tan Efendimiz aleyhissalatu vesselam niyaz ediyor. ve bizi Ramazan'a ulaştırmasını istiyor. Efendimizin bu duasını onun ümmeti asırlardan beri yapıyor. İşte biz de bu yıl Hicri 1441 Miladi, 2020 yılında burada Recep ayına kavuşmuş olduk. Allah hepimiz için hayırlı eylesin. Milletimiz için hayırlı eylesin. İyi değerlendirmeyi nasip etsin İnşallah" dedi.

(İHA)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Üsküdar, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
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