Diyanet İşleri Bakanı Erbaş'tan ırkçılık tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Bakanı Erbaş'tan ırkçılık tepkisi - Son Dakika

Diyanet İşleri Bakanı Erbaş'tan ırkçılık tepkisi

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik saldırıların önlenmesi çağrısında bulunarak, "Yetkililer tarafından bu saldırılar engellenmedikçe, durdurulmadıkça Almanya'nın geleceği ya da bu olayların olduğu yerlerin geleceği gerçekten karanlıktır diye...

Diyanet İşleri Bakanı Erbaş'tan ırkçılık tepkisi, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik saldırıların önlenmesi çağrısında bulunarak, "Yetkililer tarafından bu saldırılar engellenmedikçe, durdurulmadıkça Almanya'nın geleceği ya da bu olayların olduğu yerlerin geleceği gerçekten karanlıktır diye düşünüyorum" dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubatta ırkçı Tobias Rathjen'in silahlı saldırısı sonucu öldürülen Fatih Saraçoğlu'nun cenazesine katılmak üzere Çorum'a geldi. Erbaş, cenaze töreni öncesi Çorum Valiliğini ziyaret etti.


Gazetecilerin artan terör olaylarına yönelik sorularını yanıtlayan Erbaş şöyle konuştu:


"Öncelikle Almanya'da bu menfur saldırı sonucunda hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Haktan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yakınlarına sabır cemil niyaz ediyorum. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli yerlerinde özellikle camilerimize ve milletimizin iş yerlerine saldırılar gittikçe artıyor. Alman nazizminin, ırkçılığının hortladığını ve özellikle İslamofobi dediğimiz İslam karşıtlığının artması sebebiyle bu Türk saldırıların olduğunu görüyoruz. Kınıyoruz ve her zaman yetkilileri uyarıyoruz. Bunun sadece yabancılara, Türklere değil Almanya'da ya da Avrupa'da yaşayan diğer ülke vatandaşlarına değil Almanya'nın kendi vatandaşlarına da süre içerisinde zararlı olacağını, hatta şu anda olan bu saldırılardan herkesin rahatsız olduğu ve büyük bir huzursuzluğa neden olduğu ortadadır. Yetkililer tarafından bu saldırılar engellenmedikçe, durdurulmadıkça Almanya'nın geleceği ya da bu olayların olduğu yerlerin geleceği gerçekten karanlıktır diye düşünüyorum. Herkesin tedbir alması ve bu saldırılara son vermesi gerektiğini önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum." - ÇORUM

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonlarının tamamı ertelendi
Almanya'da Türk spor kulübüne çirkin saldırı Almanya'da Türk spor kulübüne çirkin saldırı Endonezyalı yetkili: Erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınlar hamile kalabilir

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 18:51:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Bakanı Erbaş'tan ırkçılık tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]