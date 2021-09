Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen Bilecik'te - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "12 yaşını doldurmayan çocukların camiye giremediği günlerden 4. yaştan ölünceye kadar her kademede her yaşta çocuğun Kur'an ve dinini öğrenebildiği maneviyatla tanışabildiği günlere gelmemizi sağlayan Rabbimize hamd olsun" dedi.

Bilecik'e gelen ve ilk olarak İl Müftülüğünü ziyaret eden İşliyen, İl Müftüsü Ali Erhun ve müftülük personeli tarafından karşılandı. Burada ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İşliyen, Bilecik merkezinde 4-6 yaş Kur'an kursu ile şehir tarihinde ilk defa yatılı hafızlık kız Kur'an kursu inşaatlarının tamamlandığını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden İşliyen, "Allah nasip ederse onun açılışını yapacağız. İlçe müftülerimizle bir araya geleceğiz. Hizmetlerimizi yerinde görmüş ve dinlemiş olacağız. Arkadaşlarımızla paylaşmamız gereken hususlar olacak. Allah nasip ederse bugün hem ziyaretlerimizi hem de açılışlarımızı Bilecik merkezde tamamladıktan sonra yarın da Bilecik'imizin Bozüyük ilçesinde yapımı tamamlanan, ibadete açılma aşamasına gelen 3 tane camimiz var, açılış töreni yapacağız. Her camimizin kurdelesini inşallah dualarla kesmiş olacağız. Hem Bilecik merkezde hem de Bozüyük'te Kur'an kursu ve camilerimizin Bilecik halkına hayırlı olmasını içinde vatana, milletine, devletine faydalı bireyler yetişmesini ahlakı güzel, ameli salih yararlı insanlar yetişmeye zemin olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Camilerin maddi imarını yaptığımız gibi manevi imarını yapabilmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Emeği geçen Bilecik halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Müftülük ziyaretinin ardından Cuma namazı için Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Kayı Boyu Camii'ne gelen İşliyen, burada vaaz verirken, cuma namazını ise Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin kıldırdı. İşleyen, namazın ardından caminin bulunduğu yerleşkede yapımı tamamlanan Kayı Boyu 4-6 yaş Kur'an Kursu açılışına katıldı.

"Türkiye genelinde 200 bine yakın yavrularımız var"

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, günahın her tarafı sardığı bir dönemde Allah'ı bulamayan, Peygamberi tanıyamayan, kitaptan haberi olmayan çocuklar olur da öylece dünyalarını tamamlarsa akıbet ne olur diye endişe edilmesi gerektiğini söyledi. Açılışı yapılacak kursun bu endişelerden bir tanesi olduğunu ifade eden İşliyen, "Bu kurs bu duaların fiile dönmüş hallerinden bir tanesidir. Türkiye genelinde böyle kurslara devam eden 200 bine yakın yavrularımız var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. 12 yaşını doldurmayan çocukların camiye giremediği günlerden 4 yaştan ölünceye kadar her kademede her yaşta çocuğun Kur'an öğrenebildiği, dinini öğrenebildiği maneviyatla tanışabildiği günlere gelmemizi sağlayan Rabbimize hamd olsun." ifadelerine yer verdi.

"Allah kazancımızı böyle güzel çabalara katkı sunmak suretiyle ebedileştirebilmeyi bizleri nasip eylesin"

Bu tür çabaların hep desteklenmesi gerektiğini vurgulayan İşliyen, "Bu tür çabaların yanında yer alalım. Allah kazancımızı böyle güzel çabalara katkı sunmak suretiyle ebedileştirebilmeyi bizleri nasip eylesin. İl Müftümüzün şahsında emeği geçen bütün hocalarımıza, arkadaşlarımıza anne şefkatiyle kendilerine çocuklarımızı kendilerine emanet edeceğimiz hoca hanımlara, çocuklarımızın velilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Kayı Boyu Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ehliman Bozkurt'a, İşliyen tarafından Kur'an kursuna katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Açılış, dua edilmesinin ardından Kur'an kursunun gezilmesiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, İl Müftüsü Ali Erhun, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Son olarak Bilecik Valiliği'ne geçen İşliyen, Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'nu makamında ziyaret ederken, ardından Şifa Hafızlık Kur'an kursunun da açılışını gerçekleştirecek. - BİLECİK