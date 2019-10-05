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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen'den anlamlı plaket

24 dakika önce

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, Bilecikli hayırsever insanlara plaket verdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen'den anlamlı plaket, System.String[]

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, Bilecikli hayırsever insanlara plaket verdi.


Bir takım ziyaret ve "1. Hafızlık İcazet Merasimi" için Bilecik'e gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen kent merkezinde cami ve mescit yaptıran hayırseverlere plaket verdi. Bilecik'te cami yaptıran Recep Fidan, mescit yaptıran Ramazan Kurtulmuş ve babaları adına Mustafa Kelebek, Recep Dindar Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen'in elinden plaketlerini aldı. Palaket alırken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen ve İl Müftüsü Necati Akkuş'a teşekkür eden Recep Dindar, "1992 yılında babam Hacı Mehmet Ali Dindar tarafından mescit şuan kent merkezinde hizmet veriyor. Ben bu plaketi kardeşlerim ve ailem adına alıyorum" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:57 Kaynak: İHA
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