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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dumlupınar ilçesini ziyaret etti
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Muslu, Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:33 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Muslu, Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk ve İş adamı Bilal Çoşkun'un da bulunduğu ziyarette Dumlupınar ilçesinin tarihteki yeri ve önemiyle birlikte yürütülen diyanet hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaymakam Abbasoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muslu'ya teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA
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