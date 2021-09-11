Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Bilecik'te yatılı kız hafızlık Kur'an kursunun açılışına katıldı - Son Dakika

Bilecik'te yapımı tamamlanan yatılı kız hafızlık Kur'an kursu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in katıldığı törenle hizmete girdi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun açılışı için düzenlenen törende konuşan İşliyen, Bilecik'te geç de olsa yatılı kız Kur'an kursunun açıldığını söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden İşliyen, "Ne güzel bir işe vesile oldunuz. Kimin emeği geçtiyse, müftümüze, büyüklerimize, buradaki mahalle halkına, emeği, katkısı olana ve duası olana çok teşekkür ediyorum. Bu kurs açık kaldıkça emeği geçen herkesin amel defteri açık kalsın, hayır yapıldıkça ecir ve mükafat olarak amel defterinize yazılsın. Kursumuz hayırlı ve mübarek olsun." dedi.

Törende konuşan İl Müftüsü Ali Erhun da açılışın Bilecik tarihine düşülen bir not ve bir ilk olduğunu belirtti.

Bilecik'te ilk defa yatılı kız hafızlık Kur'an kursunun açıldığını kaydeden Erhun, şunları dile getirdi:

"Bu bina Fetullahçı Terör Örgütü'nden arta kalan bir bina. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz yurt olarak kullandı ve geçtiğimiz aylarda Valimiz Bilal Bey'in katkıları ile kurumumuza tahsis edildi. Bizler de müftülük olarak tadilat ve tamiratını yaparak yatılı kız hafızlık Kur'an kursu olarak hizmete açtık. Samimiyetle, ihlasla ve hayırla çıktığımız yolda Rabbim bizi hiç yalnız bırakmadı. Hiç ummadığımız yerden yardımlar aldık. Özellikle şu an aramızda bulunan, 'Hacı Albay' lakabıyla İstanbul'dan aramıza teşrif eden Ahmet Yıldız. Kursumuzun ihtiyaçlarından birkaçını tamamladı. Huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

İl Müftüsü Erhun tarafından yapılan duanın ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, hafızlık kız Kur'an kursunun yapımına katkı sağlayan Ahmet Yıldız'a plaket takdim etti.

Tören, açılışı yapılan Kur'an kursunun gezilmesiyle sona erdi.

Törene Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, hayırsever Yıldız, Kur'an kursu öğreticileri ve davetliler katıldı.

İşliyen, daha sonra ilçe müftüleriyle toplantıda bir araya geldi.