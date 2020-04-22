Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den kan bağışına destek - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Türk Kızılayın kan bağışı kampanyasına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı kurum binasının bahçesine Kızılay Kan Toplama Merkezine ait kan bağış tırı kuruldu.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın da bulunduğu kampanyaya din görevlileri de katıldı.

İşliyen, burada yaptığı konuşmada, ramazanın başlamasına az bir zaman kala güzel bir kampanyaya destek verdiklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, ramazandan önce din görevlileri ve vatandaşları kan bağışı yapmaya davet ettiğini hatırlatan İşliyen, Başkanlığın uzun süredir Türk Kızılaya özellikle kan bağışı konusunda destek verdiğini hatırlattı.

İşliyen, kan bağışı çağrısına bütün din görevlilerinin destek vereceğini dile getirerek, "İnşallah bereket ve paylaşma ayı ramazanla kan stoklarının yeniden ihtiyacı karşılar hale geldiğini göreceğiz." diye konuştu.

Altan ise koronavirüs ile mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kan bağışlarında bir düşüş olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kovid-19 sürecine stoklu girdiğimiz için şimdiye kadar durumu idare ettik. Fakat artık şartlar kritik evreye doğru gidiyor. Biz de bu manada hem vatandaşlarımızdan hem de kurumlarımızdan kan bağışlarına destek olmak için taleplerde bulunduk. Diyanet İşleri Başkanlığımıza yapmış olduğumuz talep neticesinde değerli Başkanımız Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet etti."

Bu çağrıya destek veren herkese teşekkür eden Altan, "Halkımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışı yapan kişilerin herhangi bir şekilde riski yok. Zaten gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirler çerçevesinde kendilerini ve kendimizi de koruyoruz. O yüzden vatandaşlarımızı da kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İşliyen, bağışçı formunu doldurarak, kan verdi.

Kampanyaya, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık da katıldı.