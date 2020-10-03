Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen online konferans verdi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen online konferans verdi

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" vesilesiyle düzenlenen programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Bireyin Kimlik ve Gelişiminde Caminin Rolü" konulu online konferans verdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen online konferans verdi, System.String[]

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" vesilesiyle düzenlenen programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Bireyin Kimlik ve Gelişiminde Caminin Rolü" konulu online konferans verdi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün teknik desteğiyle düzenlenen ve moderatörlüğünü Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan'ın yaptığı programı Bakırköy Müftüsü Şahabettin Karabay, Üsküp Murat Paşa Camisi Vaiz ve Hatibi Süleyman Baki, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve din görevlilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş takip etti.

Program, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imam hatiplerinden Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen programda yaptığı konuşmada, her sene aynı tarihler arasında kutlanan camiler ve din görevlileri haftasının, caminin toplumun hayatında daha çok yer etmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Kuzey Makedonya'daki cami ve çevrelerinde medrese geleneğinin tarihten bugüne yansıyan canlı örneklerini gördüklerini kaydeden İşliyen, "Kuzey Makedonya bölgesi, Evlad-ı Fatihan bölgesi; bu geleneği yani camilerin ilim irfan merkezi olma misyonunu tarihten beri yaşatan, günümüze taşıyan ve taşıma gayretini bizden sonraki nesillere de aktarılma birikimine, potansiyeline sahip. Bu geleneğe yabancı değil." şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya'da iki kez misafir edildiğini anımsatan İşliyen, "Anadolu'nun değişik yerlerinden kalkıp gelip de Kuzey Makedonya'nın köylerinde, kasabalarında hizmet üretmeye çalışan hocalarımızın yapmış olduğu hizmetlerin bir bölümünü izleme fırsatı verdiniz bize. Sadece bizim Anadolu'dan giden değil Kuzey Makedonya'da bulunan, yetişen, okuyan dostlarımızın da yapmış olduğu hizmetlerden örnekler verdiniz, gezdirdiniz." ifadesini kullandı.

Konferans boyunca camilerin ilim merkezi olması gerektiğine dikkati çeken İşliyen, "Bizim vazifemiz camiden dünyaya yayılan, neşet eden ilim ve irfanı insanlarla buluşturmaktır. Rengine bakmadan sosyal statüsüne bakmadan, fakirliğine zenginliğine bakmadan, hastalığına sağlığına bakmadan, yaşlılığına çocukluğuna bakmadan bu güzellikle insanları buluşturacak bir çaba sarf etmektir." diye konuştu.

Bakırköy Müftüsü Şahabettin Karabay da yaptığı selamlama konuşmasında vefat eden ve hayatta olan din görevlilerine şükranlarını sundu.

Program, Facebook üzerinden canlı yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Konferans, Türkiye, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 23:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen online konferans verdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Djaniny Semedo ile anlaştık Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı
"Gelmezsen atlarım" dedi! Kendini çatıdan boşluğa bırakan genç, feci şekilde can verdi         
22:11
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi         
18:42
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin         
17:08
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Cezaevinde öldü, cenazesiyle son mektubu aynı gün evine gitti Cezaevinde öldü, cenazesiyle son mektubu aynı gün evine gitti         
12:22
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 05:23:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen online konferans verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei