Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 18. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplumda bozgunculuk yapan DEAŞ, Boko Haram, Eş-Sebab, FETÖ ve benzeri yapıların, İslam'ın hakkaniyet, adalet, merhamet ve ahlak ilkelerinden uzaklaşmanın, yanlış bir din ile peygamber tasavvurunun acı bir neticesi olduğunu söyledi.

Aksaray Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 18. Kurultayı'nın kapanış oturumunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ÖNDER'in 63 yıllık tarihinde çok önemli işlere imza attığını belirterek, imam hatip neslinin peygamber varisleri olduğunu kaydetti.

"Adalet ve Merhamet" temasıyla toplanan kurultayın gündemine atıfta bulunan Erbaş, bu iki kelimenin dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu iki İslam'ı değer olduğunu ifade ederek, "Söz konusu meseleler, Müslümanları İslam'ın hakikatine yabancılaştıran, İslam coğrafyasını adalete, merhamete barışa, huzura, vahdete hasret bırakan meselelerdir. Dünyamız, savaşlar, salgınlar, yoksulluk, terör eylemleri umutsuzluk gibi devasa sorunların kuşatması altında tarihin en zor dönemlerini yaşamaktadır. Bu olumsuz tabloların arkasında bilgi, inanç ve hayat tasavvuru etrafında ortaya çıkan savrulmaların yer aldığını görüyoruz." dedi.

"Özellikle son iki üç asırdır dünyada yaşananları doğru anlama ve yorumlama bağlamında İslam dünyasının önemli ihmallerinin olduğu ortadır" diyen Ali Erbaş, İslam dünyasının dinin doğru anlaşılmaması gibi temel bir sorunun varlığını da kabul etmek zorunda olduğunu kaydetti.

Ümmet coğrafyasının siyasal, kültürel, ekonomik ve askeri açıdan küresel müdahalelere maruz kaldığını kaydeden Erbaş, "Referansını dinden aldığını iddia ederek toplumda bozgunculuk yapan DEAŞ, Boko Haram, Eş-Sebab, FETÖ ve benzeri yapılar, İslam'ın hakkaniyet, adalet, merhamet ve ahlak ilkelerinden uzaklaşmanın yanlış bir din ve peygamber tasavvurunun acı bir neticesidir maalesef." dedi.

Erbaş, itikadı açısından batı merkezli din anlayışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkarak dünyayı etkileyen deizm, ateizm, nihilizm ve benzeri akımların, İslam dünyasında karşılık bulmasının mutlaka ve dikkatle üzerinde durulması gereken hususlar olduğuna dikkati çekti.

Kurultayın sonunda Erbaş'a, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu günün anısına bir plaket verdi.

Kurultaya Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, dernek üyeleri yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.