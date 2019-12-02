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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430...
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi artırarak 83 bin 430 olarak güncelledik.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi artırarak 83 bin 430 olarak güncelledik."
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