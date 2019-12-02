Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430...
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: '2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430...

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi artırarak 83 bin 430 olarak güncelledik.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi artırarak 83 bin 430 olarak güncelledik."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi
Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 21:42:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]