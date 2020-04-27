Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a büyük destek - Son Dakika
Son Dakika Genel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a büyük destek - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a büyük destek

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a büyük destek Erzincan Müftüsü Çetin: "Hümanist anlayışların körüklemesiyle birtakım haramlar sanki basit gibi algılanmaya başlandı" Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkiyle ilgili açıklamalarına ilişkin bazı...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a büyük destek

Erzincan Müftüsü Çetin: "Hümanist anlayışların körüklemesiyle birtakım haramlar sanki basit gibi algılanmaya başlandı"

ERZİNCAN - Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkiyle ilgili açıklamalarına ilişkin bazı baroların tepki göstermesine din adamları sessiz kalmadı. Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, "Hümanist anlayışların körüklemesiyle birtakım haramlar sanki basit gibi algılanmaya başlandı" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulundu.

"İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. lütiliği, eşcinselliği lanetliyor"

Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lütiliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Ankara ve İzmir Barolarının tepkisine din adamları sessiz kalmadı.

Erzincan'da gazetecilerin konuya ilişkin sorularına açıklamada bulunan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, din adamlarının Kur'an-ı Kerimde Allah-u Tealanın haram kıldığı konularda insanları bilgilendirmek zorunda olduklarını kaydetti.

Müftü Çetin, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Bu korona virüsü nedeniyle malum ülkemizde Cuma namazını, teravileri kılamıyoruz camilerimizde. Bu hafta Hacı bayram Camiinde kılınan Cuma namazında hutbede Diyanet İşleri Başkanımız okudu. Başkanımız hutbede ramazanın yanı sıra ahlaki değerlere de değindi. Diyanet İşleri Başkanımız öteden beri insanları sıkıntıya koyan her türlü davranışla alakalı açıklamalar yapmaktadır. Bu da onun görevleri arasındadır. Anayasamız Diyanet İşleri Başkanlığına insanlarımızı dini konularda aydınlatma, İslam'ın sahi ve doğru şekilde öğretme görevini vermiştir. Bu konularda açıklama yapmak elbette ki Diyanet İşleri Başkanımızın ve il müftülerimizin, imamlarımızın, vaizlerimizin görevidir. Kur'an-ı Kerimde Allah-u Teala bir şeyi haram kılmışsa onu açıklamak zorundayız. Bir şey yasaklamışsa onu insanlarla paylaşmak durumundayız. Cenabı Allah bir şeyi insanlardan uzaklaştırıyorsa onu insanlara hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Allah'ın sevdiği ve hoşnut olduğu şeyleri de insanlarımıza anlatmak durumundayız. Diyanet İşleri Başkanımız bu görevi yapmıştır. Cenab-ı rabbü'l-alemin zinaya yaklaşmayın der. Zinaya yaklaşmayacaksınız zira siz ve zina ettiğiniz şahız zarar görmez bundan bunun sosyal etkileri olur dolayısıyla İslam bu konuda tavrını belirtmiş açıklamıştır bu yeni değildir. Aynı durum eşcinsellik içinde geçerlidir. Bugün batı medyasının körüklemesiyle batıdaki birtakım hümanist anlayışların körüklemesiyle birtakım haramlar sanki basit gibi algılanmaya başlandı. İslam bunu yasaklamıştır. Lut aleyhisselamın kavminin başına gelen felaketin üzerine basa basa Kur-an'ı Kerim anlatmıştır. Kurandaki bu hakikati bizim insanlara anlatma görevimiz vardır.

Efendim bu yasak değil meri hukuki anlamda. Meri hukuki anlamda yasak değil gibi birtakım saçma sapan görüşlerle karşılaşıyoruz. Meri hukukta içki içmekte yasak değil. Ama kuran bunu yasaklamış. Yani meri hukukta bir şeyin meşru olması İslam'da meşru olacağı anlamına gelmez. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Meri hukukta bunun cezası olmaması İslam'da bunun cezası olmadığı anlamına gelmez. Bizim insanlarımızı dünya ve ahirette karşılaşacakları tehlikelerden uzak tutma mecburiyetimiz var. Onları bu konuda aydınlatma zorunluluğumuz var. Bu bizim dini bir görevimiz, vicdani bir görevimiz, anayasal ve hukuki görevimizdir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanımızın yaptığı da budur. Burada Müslümanlara düşen başkanımızın yanında olduğunu beyan etmektir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a büyük destek

Ali Erbaş, Erzincan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 07:52 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor         
00:42
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik         
00:28
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı         
00:11
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti         
00:00
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor         
23:56
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz         
23:37
35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu 35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu         
23:35
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı         
23:21
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu         
23:01
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış         
22:52
Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek         
22:47
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı         
22:43
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek         
22:42
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı         
22:33
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık         
22:33
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti         
22:28
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi         
22:12
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı         
21:57
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi         
21:57
Mersin'de limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı Mersin'de limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı         
21:47
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti         
21:46
Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma, yakın arkadaşına 3 milyon euro kaptırdı         
21:33
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz         
21:22
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım         
21:13
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor         
20:59
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz         
20:58
Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi         
20:50
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak 4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak         
20:50
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı         
20:47
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 02:22:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a büyük destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]