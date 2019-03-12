Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Açıklaması

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz, olmamalı." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Açıklaması, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz, olmamalı." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda il müftülerinin katılımıyla düzenlenen "Kardeş Şehir Çalıştayı"na katıldı.

Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlarca Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan hayırların 7 kıtadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, bu durumun büyük devlet ve millet olmanın işareti olduğunu kaydetti.


Erbaş, "Bizim gönül coğrafyamız sadece Anadolu ile sınırlı olamaz, olmamalı. Ecdadımız bundan 400 sene önce buradan kalkmış Nijerya'ya gitmişler. Afrika'nın ortalarına kadar gitmişler. Kervanlarla o bölgelere yardım götürmüşler. Gittikleri yerlerde cami de yapmışlar." ifadesini kullandı.

Müftülük görevinin ağır bir sorumluluk olduğunu da vurgulayan Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Biz, milletimizin önderleri, rehberleri ve imamlarıyız. Müftü, o ilin manevi mimari ve manevi rehberidir. Geçmişte 'Kardeş Şehir' projesi vesilesiyle güzel çalışmalar yapıldı. Milletimizin umudunu, bizlere olan güvenini hayra dönüştüreceğiz. Kardeş şehirlerdeki cami ve Kur'an kursu gibi yapılan eserlerin yanı sıra oralardan öğrenci getirip okutma noktasında da müftüler katkı sağlamalı ve destek olmalı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:56 Kaynak: AA

Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NBA'de Serge Ibaka ile Marquese Chriss Yumruklaştı Polonya'da Öldürülen Üniversite Öğrencisi Furkan'ın Arkadaşı Konuştu: Hak Etmediği Şekilde Öldü

Real Madrid, Eden Hazard İçin Harekete Geçti Akşener'den Gümüşhane'ye Sürpriz Ziyaret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 21:28:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]