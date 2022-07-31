Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'daki Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'daki Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı

31.07.2022 12:34
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'daki Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'daki Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

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