Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı
32 dakika önce
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe Duası okudu.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:26 Kaynak: DHA
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, Arafat'ta Vakfe Duası okudu.
Mekke'de Arafat'ta vakfede bulunan hacı adayları, Erbaş'ın okuduğu duaya gözyaşları içinde 'amin' diyerek iştirak etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Erbaş'ın vakfe duası okuması
Hacı adaylarından görüntü
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