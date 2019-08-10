Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptıMekke (DHA) ? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe Duası okudu.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:01 Kaynak: DHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı Mekke
(DHA
) ? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe Duası okudu.
Mekke'de Arafat'ta vakfede bulunan hacı adayları, Erbaş'ın okuduğu duaya gözyaşları içinde 'amin' diyerek iştirak etti.
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