Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptıMekke (DHA) ? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe Duası okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı
Mekke (DHA) ? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe Duası okudu.
Mekke'de Arafat'ta vakfede bulunan hacı adayları, Erbaş'ın okuduğu duaya gözyaşları içinde 'amin' diyerek iştirak etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı
İETT Genel Müdürü Bağış: Yapılan ahlaksız paylaşımlar tarafıma ait değildir Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK yorumu: Bir küçük taktik hata İYİ Parti'de bir "Bahçeli" istifası daha: Evime dönüyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 16:40:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]