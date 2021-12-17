Üye Girişi
Erbaş: "İslam medeniyetinin temeli okumaya, yazmaya, öğrenmeye dayanıyor" - Son Dakika

Erbaş: "İslam medeniyetinin temeli okumaya, yazmaya, öğrenmeye dayanıyor"

17.12.2021 19:09

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, köklü bir ilim geleneğine sahip İslam medeniyetinin, vahiylerin ne kadar aklı destekleyen bir unsur olduğunun en somut göstergesi olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, köklü bir ilim geleneğine sahip İslam medeniyetinin, vahiylerin ne kadar aklı destekleyen bir unsur olduğunun en somut göstergesi olduğunu söyledi.

Erbaş, Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen, "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konulu panelde yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinin temelinin ilme dayandığını ve Kur'an-ı Kerim'de bunun çok sayıda örneğinin olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim'de 550 yerde, "Hiç düşünmez misiniz?", "Düşünmezler mi?", "Akıl etmezler mi?", "Akıllarını çalıştırmazlar mı?" diye Allah'ın insanları düşünmeye sevk ettiğinin altını çizen Erbaş, "İnsanoğlunun düşünen, düşünce üretmesi gereken varlık olduğunu biz Kur'an'dan alıyoruz. Allah Resulü Efendimiz de vahiy alarak kendi sünnetiyle bütün insanlığa tebliğ ediyor." dedi.

Erbaş, insanoğlunun vahiye muhtaç olduğuna dikkati çekerek, "Vahiy olmadan doğruyu, hakikati bulmak imkansızıdır. Akıl çok önemlidir ama vahiy olmayınca bir yerde kalabiliyor. Tarihe baktığımız zaman pozitivistler bir yere kadar geldikten sonra orada kalabiliyorlar. Auguste Comte bunların en önemli temsilcisi ama o da hayatının sonlarında pes etmiştir ve düşüncesinden vazgeçmiştir" diye konuştu.

"Batı karanlıklar içinde iken aydınlığı her yere götürmeye çalışmışız"

Köklü bir ilim geleneğine sahip İslam medeniyetinin, vahiylerin ne kadar aklı destekleyen bir unsur olduğunun en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk inen ayetlere bakalım. Bu ülkede yaşayan herkes, ilk inen ayetin 'oku' olduğunu bilir. Bu bizim için çok önemli bir zenginliktir. 'Oku' ilk inen ayetin birinci kelimesi. 'Yaratan Rab'binin adıyla oku' diye devam ediyor. Ayetlerde, 'oku' emri var, 'yaz' emri var. 'Öğrenme' ve 'öğretmek' emri var. İkinci inen sure de 'Kaleme yemin olsun ki' diye başlar. Buradan şunu anlıyoruz, İslam medeniyetinin temeli okumaya yazmaya öğrenmeye dayanıyor. Çünkü inen ilk iki surenin ayetleri bundan bahsediyor. Bu medeniyetin çocuklarının elinden kitap, kalem düşmemeli."

Erbaş, öğrenme ve öğretmeden uzak olunmayan çağlarda İslam medeniyetinin toplumların rehberi ve öncüsü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Batı karanlıklar içinde iken aydınlığı her yere götürmeye çalışmışız. Cehaletin ortadan kaldırılmasını emreden bir Kur'an var önümüzde. Kur'an bilgisizliği, cehaleti ortadan kaldırmak için geldi. Öyle bir cehalet var ki dünyada Roma'da şehirlerde güzellik yarışması yapılıyor. Mahallelerin en güzel kızları seçiliyor ve şehrin en güzel kızı tanrılara kurban olarak dipsiz kuyulara atılıyor. Bu Mekke'deki cehaletten daha kötü bir cehalet değil mi? Her yerde cehalet var. Kölelik insanların bir birini alıp satması. Kadınların durumu. İşte o dönemde İslam öyle bir aydınlık yüzünü gösteriyor ki İslamiyet öncesi kız çocuğu olan biri utancından toplum içinde gezemezdi. İslamiyet ile birlikte Peygamberimiz buyuruyor ki 'Üç kız çocuğu olup da onların eğitimini veren, ahlaklı bir şekilde yetiştiren anne baba için cennet vardır.' 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' sözü ne için Peygamberimiz Efendimiz tarafından söylenmiştir? O cahiliyeyi ortadan kaldırmak için."

Ortaçağ'da Avrupa'da karanlık bir dönem yaşanırken, İslam dünyasında büyük bir aydınlık yaşandığını belirten Erbaş, 11. asra çok önemli deneyleri olan Biruni'nin isminin verildiğini ifade etti.

Erbaş, İbn-i Sina'nın "El-Kanun Fi't-Tıb" adlı kitabıyla bütün dünyayı tıp konusunda aydınlatmaya çalıştığını dile getirerek, 11 yaşında hafız olan İbn-i Sina'nın bir taraftan Ulum-i İslamiyye de ilerlerken, diğer taraftan fen bilimlerinde ilerlediğini aktardı.

O dönemin alimlerinin, Biruni ve İbn-i Sina'da kendilerini yetiştirdiklerini vurgulayan Erbaş, "Akşemseddin zamanının en önemli matematikçilerinden biridir, Fatih Sultan Mehmet'in matematik hocasıdır. Fiziğin, kimyanın, cebirin, geometrinin tüm bunların temellerinin İslam dünyasında atıldığını görüyoruz." dedi.

Erbaş: İslam medeniyetinin temeli okumaya, yazmaya, öğrenmeye dayanıyor
Erbaş: İslam medeniyetinin temeli okumaya, yazmaya, öğrenmeye dayanıyor
Erbaş: İslam medeniyetinin temeli okumaya, yazmaya, öğrenmeye dayanıyor
Erbaş: İslam medeniyetinin temeli okumaya, yazmaya, öğrenmeye dayanıyor
Erbaş: İslam medeniyetinin temeli okumaya, yazmaya, öğrenmeye dayanıyor
Erbaş: İslam medeniyetinin temeli okumaya, yazmaya, öğrenmeye dayanıyor
Erbaş: İslam medeniyetinin temeli okumaya, yazmaya, öğrenmeye dayanıyor
Erbaş: İslam medeniyetinin temeli okumaya, yazmaya, öğrenmeye dayanıyor
Erbaş: İslam medeniyetinin temeli okumaya, yazmaya, öğrenmeye dayanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Artvin, Asker, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbaş: 'İslam medeniyetinin temeli okumaya, yazmaya, öğrenmeye dayanıyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:00 Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılacak futbolcular belli oldu
19:51 AK Partili Numan Kurtulmuş: Ekonomik OHAL gibi bir laf haddi aşan bir sözdür
19:40 Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom paylarını satın almak için görüşmelere başladı
19:40 Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi
19:17 Kadroda yer alan kahin açığa çıktı, kazandığı maaş taraftarı sinirlendirdi
19:13 Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'tan erken seçim çağrısı
18:46 Bruno Pinheiro imza için İstanbul'a geliyor
18:38 Merkez Bankası'nın dolara 5. müdahalesinin miktarı netleşti!
18:14 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir
17:39 Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği iddialarını yalanladı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği iddialarını yalanladı         
20:12
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek         
13:37
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 20:24:34. #1.12#
SON DAKİKA: Erbaş: "İslam medeniyetinin temeli okumaya, yazmaya, öğrenmeye dayanıyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement