Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Ayasofya'ya 3 imam ve 5 müezzin atıyoruz." - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Ayasofya'ya 3 imam ve 5 müezzin atıyoruz."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Ayasofya'ya 3 imam ve 5 müezzin atıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: " Ayasofya'ya 3 imam ve 5 müezzin atıyoruz."

Ayasofya Camii'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu atandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya'da görev alacak imam ve müezzinleri açıkladı

İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın açılacak Ayasofya Camii'nde görev alacak imam ve müezzinlerin isimlerini açıkladı. Ayasofya Camii'nde Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu,imam olarak, Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Acan Çelik ve Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak görevlendirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul İl Müftülüğü'nde düzenlediği basın toplantısıyla Ayasofya Camii'nde atanan imam ve müezzinleri tanıttı. Erbaş, "Hocalarımız kıraatleriyle, ilimleriyle cami dersleri ile ezanlarıyla, tilavetleriyle camilerimizi süsleyecek, cemaatimizi ruhen doyuracak en doğru bilgileri onlara vermeye çalışacak. Malumunuz camilerimiz sadece ezan okunmak ve namaz kılınmak için değil aynı zamanda mescidi nebinin bir şubesi olarak mektep görevini de tedrisat görevini de yerine getirmeye çalışıyor. Bugün burada atamasını yapacağımız hocalarımız, milletimizi her açıdan doyuracak güzide hocalarımız" ifadelerini kullandı.

3 imam ve 5 müezzinin Ayasofya Cami'nde görev yapacağını açıklayan Erbaş, isimleri şöyle açıkladı:

"Vakti ile Ayasofya Cami imamlığını o günün üniversitesi sayılacak medreselerin büyük hocaları yapıyorlar. Biz bu geçmişimize uyarak bugün Ayasofya camimize bir Profosör hocamızı imam olarak görevlendiriyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından kurra hafız ve ilmi ile hakikaten talebelerini ve ilminden istifade eden pek çok insanımızı doyurucu bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hocamız. Yenicami İmam Hatibi 2015 yılı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması dünya birincisi kurra hafız Ferruh Muştuer hocamız. Üçüncü olarak Fatih Camii İmam Hatibi 2009 yılında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması dünya birincisi kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu hocamız"

Ali Erbaş Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Acan Çelik ve Rıdvan Akbaş'ın ise müezzin olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle açılacak

86 yıl aradan sonra yarın kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Cami-i Şerifi'nde Cuma namazı öncesi icra edilecek program belli oldu. Sabah saat 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 05:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Ayasofya'ya 3 imam ve 5 müezzin atıyoruz.' - Son Dakika
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