Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Camii'nde korona virüs tedbirleri kapsamında cuma... - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Camii'nde korona virüs tedbirleri kapsamında cuma...
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Camii'nde korona virüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kıldırdı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Camii'nde korona virüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kıldırdı
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:54 Kaynak: İHA
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