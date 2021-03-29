Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bismil Müftülüğü hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bismil İlçe Müftülüğü hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Erbaş Diyarbakır'daki temasları kapsamında Bismil Müftülüğü hizmet binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Erbaş, her müftülüğün o şehrin manevi rehberi olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının yürüttüğü "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında her bir din görevlisinin 10 genç ile ilgilendiğini dile getiren Erbaş, "Gençlerimize sahip çıkmazsak onlara sahip çıkan batıl çok düşünce var. Bunun için 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına çok önem veriyoruz. 5 il ile başladık, şu an 81 ilimizin tamamında 4-6 yaş sınıfı Kur'an kurslarımız var. Çocuklarımıza değerler eğitimi veriyoruz. Rabb'imizi, peygamberimizi öğretiyoruz. Kur'an sevgisini onların o küçücük kalplerine yerleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Bismil'deki hizmet binasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Karaloğlu, konferans salonu, 4-6 yaş Kur'an kursu, kitap kafesi ve diğer hizmet birimleriyle gerçekten Bismil'e yakışan güzel bir mekan olmuştur." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalara değinen Karaloğlu, "Şu anda Bismil'de inşaatı devam eden bir kız hafızlık Kur'an kursumuz var. İnşallah onu da bitirip bir imam hatip ortaokuluna, proje ortaokuluna da ilişkilendirip orada kız çocuklarımızın hem hafızlık yapmalarını hem de imam hatip ortaokuluna devam etmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Törende daha sonra Erbaş hizmetlerinden dolayı Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'e plaket, hizmet binasının yapımında emeği bulunan 3 hayırsevere de teşekkür belgesi verdi.

Erbaş beraberinde Vali Karaloğlu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Türkmen, Vali Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının temsilcileri ile Bismil Müftülüğü hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından İlçe Müftülüğündeki konferans salonuna geçen Erbaş ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle görüştü.