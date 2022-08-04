Erbaş: Sanat, bizim medeniyet unsurlarımızdan birisidir - Son Dakika
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Erbaş: Sanat, bizim medeniyet unsurlarımızdan birisidir

04.08.2022 23:48
Erbaş: Sanat, bizim medeniyet unsurlarımızdan birisidir

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen mezuniyet programında "Sanat, bizim medeniyet unsurlarımızdan birisidir.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen mezuniyet programında "Sanat, bizim medeniyet unsurlarımızdan birisidir. Allah yarattığı her kulunun kalbinde bir sanat mahareti de yaratmıştır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi Mezuniyet Programında konuştu. Erbaş, konuşmasında akademi programında bugüne kadar 100'ü aşkın öğrencinin mezun olduğunu belirterek, "Bizim musikimiz, camiden doğmuş ve camiden yayılmıştır. Dolayısıyla bugün o kadar çok ihtiyacımız var ki, musikiyi en güzel şekilde öğrenip onun eğitimini alıp, minarelerimizden onu en güzel şekilde okuyan hocalarımıza, camilerimizde Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyan hocalarımıza. Yüzlerce, binlerce emek verilerek bestelenmiş eserleri, ilahileri en güzel şekilde okuyan hocalarımıza ihtiyacımız var" ifadelerini kaydetti.

'SANAT, BİZİM MEDENİYET UNSURLARIMIZDAN BİRİSİDİR'Erbaş, Allah'ın her insanın kalbine bir sanat yeteneği koyduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanat, bizim medeniyet unsurlarımızdan birisidir. Allah yarattığı her kulunun kalbinde bir sanat mahareti de yaratmıştır. O kullardan bir kısmı sesiyle, bir kısmı davranışlarıyla, bir kısmı resim yaparak farklı alanlarda farklı sanat dallarında kabiliyetlerini gösterirler. Bizim amacımız zaten Allah'ın yaratmış olduğu kabiliyetleri ortaya çıkarmak ve milletin istifade etmesini sağlamak. Burada din eğitimi de esasında geçmişte yaptığımızdan daha farklı bir hüviyete bürünmüş oldu. Yurt dışında görev yapacak olan ateşelerimiz, müşavirlerimiz, koordinatörlerimiz olmak üzere hangi unvan altında olursa olsun, hocalarımızın İngilizceyi, Almancayı, Arapçayı rahat bir şekilde konuşup İslam'ı anlatması, İslam'ın ilkelerini anlatması kolaylaştırır diye daha nitelikli bir eğitimi, Diyanet Akademisi bünyesinde başlatmış olduk ve ilk mezunlarımızı bu hafta veriyoruz."


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Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaş: Sanat, bizim medeniyet unsurlarımızdan birisidir - Son Dakika

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