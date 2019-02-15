Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Erzincan'da

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Erzincan'da

2 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, il buluşmaları programı kapsamında geldiği Erzincan'da Vali Ali Arslantaş'a ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Erzincan'da, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, il buluşmaları programı kapsamında geldiği Erzincan'da Vali Ali Arslantaş'a ziyarette bulundu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca taşra teşkilatı ile merkez arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla geldiği kentte Erzincan Valiliğini ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Erbaş, daha sonra valilik makamına geçti.

Ziyaret amacı ile ilgili açıklama yapan Erbaş, Başkanlık olarak yaptıkları en önemli faaliyetlerden birinin il buluşmaları olduğunu, yirmiye yakın ile ziyarette bulunduklarını söyledi. Erbaş, şunları belirtti:

"Din hizmetlerinin yaygın, din eğitiminin daha nitelikli daha kaliteli olmasını sağlamak, gitmiş olduğumuz illerimizde çeşitli kesimleri ziyaret etmek, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantıları yapmak, üniversitelerimizde öğrencilerimizle buluşmak, Kur'an kurslarımızı ziyaret etmek hafızlık yapan öğrencilerimizi yerlerinde ziyaret etmek ve benzeri ziyaretlerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu gün de İnşallah Erzincan'dayız. Erzincan'daki din hizmetleri, din eğitimi faaliyetlerimizi birlikte müzakere etmeye çalışacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:43 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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