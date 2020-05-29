Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Fatih Camisi'nde hutbe irat etti Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Fatih Camisi'nde hutbe irat etti Açıklaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde ara verilen cemaatle ibadet, bugün kılınan cuma namazıyla tekrar başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Fatih Camisi'nde hutbe irat etti Açıklaması, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde ara verilen cemaatle ibadet, bugün kılınan cuma namazıyla tekrar başladı.

İstanbul'da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Fatih Camisi'nin içinde ve bahçesinde, sosyal mesafe işaretleri ve kişisel seccadelerle yaklaşık 5 bin kişi cuma namazı kıldı. Kadınlar ise kendileri için özel olarak hazırlanan iç avluda namazlarını eda etti.

Namaz öncesi, görevliler tarafından sosyal mesafe ve diğer önlemlere uyulması için zaman zaman uyarı anonsları yapıldı.

Camide namaz öncesi dua eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hutbeyi de kendisi okudu.

Erbaş, hutbede camilerde yeniden cemaatle namaz kılmaya başladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Cuma gününün müminlerin bayramı olduğunu vurgulayan Erbaş, bu bayramın Asr-ı Saadet'ten bugüne en güzel haliyle camilerde ve cemaatle kutlandığını ifade etti.

"Yeryüzünde Allah'ın mescitlerindeki huzur ve güveni başka hangi mekan sağlayabilir?" diyen Erbaş, "Tevhidle çarpan yürekler vahdetle secdeye varırken, bu kardeşliğin sevinci başka nerede yaşanabilir? Umut ve inanç, teselli ve teslimiyet, muhabbet ve samimiyet başka hangi ortamda böylesine güçlenebilir? Camiden ilim ve irfan, bilgi ve hikmet alınır, edep ve ihsan yayılır. Ezan-ı şerifler yediden yetmişe müminleri birlik ve beraberliğe çağırır. Şükürler olsun bu çağrıya uyduk. Özlemle, hasretle bugünü bekliyorduk. Şimdi vuslat zamanı. Hislerimizi anlatmaya kelimeler kafi değil. Vakit, Rabbimize kulluğumuzu, şükrümüzü, duamızı ve niyazımızı arz etme vaktidir." diye konuştu.

"'Ya Rab bizleri bir daha camilerimizden mahrum eyleme"

Erbaş, camilere yeniden kavuşulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Şükürler olsun birlikte rüku, secde, dua ederek kulluğumuzu Rabbimize arz edeceğiz. 2,5 aydır mihraplarımız, minberlerimiz bizden, biz de onlardan ayrı kaldık, el firak el firak iniltileriyle bu ayrılığın ızdırabıyla kavrulduk. Şimdi ise aşıkın maşukuyla vuslatının mutluluğu ile hamdediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Sonra ellerimizi ve gönüllerimizi Rabbimize açarak diyoruz ki, 'Ya Rab. Bizleri bir daha camilerimizden mahrum eyleme. Kıymetini bilemedik camilerimizin. Yeterince devam edemedik cemaatle namazlara. Şimdi söz veriyoruz zatına. Çocuklarımızla, gençlerimizle daha çok şenlendireceğiz camilerimizi ve daha çok neşe ve huzur bulacağız camilerimizle. Ashab-ı Suffe ruhuyla mektep ve medrese yapacağız camilerimizi. Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek, kalbi camilere bağlı adam olmak için çalışacağız var gücümüzle. ve dillerimizden düşürmeyeceğiz İslam şairinin şu duasını, 'Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli."

"Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz"

Ali Erbaş, aziz İstanbul'un kapılarının 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyete açıldığını hatırlatarak, "Sevgili Peygamberimizin 'Letüftehannel konstantıniyyetü, velenimel emiru emiruhee, velenimel ceyşu zalikel ceyş (Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir) iltifat ve övgüsüne mazhar olan ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. O ecdada layık olmayı ve o komutan gibi gençler yetiştirmeyi Yüce Rabbim bizlere nasip eylesin." dedi.

Fetihten bugüne kadar kubbeleriyle minareleriyle ezanlarıyla camilerin İstanbul'un süsü olduğunu söyleyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boğaz'ı, hisarları, tepeleri, çarşıları nasıl bedeni olduysa İstanbul'un, camileri de ruhu olmuştur. Ruhsuz bedenin yaşaması nasıl mümkün değilse camisiz İstanbul da aynıdır bizim için. İşte 567 yıl sonra bugün İstanbul'un fethini kutlarken, salgın hastalık sebebiyle 2,5 aydır ara verdiğimiz cemaatle namaz ve cuma namazları için camilerimizin kapıları aziz milletimize ve değerli cemaatimize yeniden açılıyor. Nasıl ki uykudayken ruh bedeni terk ediyor ve bir müddet uzaklaşıyor, sonra dönüyor ve beden uyanıyorsa, İstanbul da bugün 2,5 ay içinde ibadetten uzak kalarak mahzun kaldığı ruhuna kavuşuyor ve uyanıyor yeniden. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Rabbimizin 'Lein şekertüm leezidenneküm, velein kefertüm inne azabi leşedid' (Şükredersiniz artırırım, nankörlük ederseniz azabım şiddetli olur) ikazını unutmayalım. Şükrümüzü camiye, cemaatle namaza devam ederek gösterelim. Tutalım çocuğumuzun, torunumuzun elinden birlikte gidelim camilerimize. Yüce Allah'ın 'Ve'mur ehleke bissalati vestabir aleyha' (Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et) emrini bir an bile ihmal etmeyelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Salgınla ilgili tedbirlere hassasiyetle uyalım."

Cemaate uyarılarda da bulunan Erbaş, hutbeyi şu sözlerle tamamladı:

"Farzdan sonraki rekatları evlerimizde kılacağız inşallah. Cenabıhak ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizleri bu salgın hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın. Hutbemi, Peygamber Efendimizin şu duasıyla bitiriyorum, (Allah'ım. Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım eyle)"

Erbaş, hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı, namaz sonrası dua yaptırdı.

Namaza, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da katıldı.

Protokol üyeleri, namazın ardından Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Fatih Camisi'nde hutbe irat etti Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı         
21:31
Format değişikliği gündeme gelen Şampiyonlar Ligi'de final, Türkiye yerine Almanya'da oynanabilir Format değişikliği gündeme gelen Şampiyonlar Ligi'de final, Türkiye yerine Almanya'da oynanabilir         
21:06
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı         
21:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi: Bedenini iyi idare eden evini ve ülkesini de iyi idare eder         
21:01
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı         
20:41
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok         
20:32
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü         
20:31
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor         
20:03
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü         
19:57
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı 30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
19:45
Burhan Kuzu, Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi         
19:40
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi         
19:19
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi 21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi         
19:16
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı         
19:16
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak         
19:12
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı         
19:11
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:36
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi         
18:26
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor         
18:22
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti         
18:21
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü 300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü         
18:10
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak         
18:00
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi         
17:43
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi         
17:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz         
17:25
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri         
17:19
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı         
17:17
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı         
17:17
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu         
17:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 21:40:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Fatih Camisi'nde hutbe irat etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]