Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua etti
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua ettiANKARA(İHA)- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geleceğe nefes" kampanyasında 11 Milyon Fidan dikimi etkinliğinde dua etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua etti
ANKARA(İHA)- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geleceğe nefes" kampanyasında 11 Milyon Fidan dikimi etkinliğinde dua etti.
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