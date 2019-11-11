Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua etti
Son Dakika Genel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua etti

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua ettiANKARA(İHA)- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geleceğe nefes" kampanyasında 11 Milyon Fidan dikimi etkinliğinde dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua etti

ANKARA(İHA)- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geleceğe nefes" kampanyasında 11 Milyon Fidan dikimi etkinliğinde dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
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