Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Gaziler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Gaziler Günü" mesajı Açıklaması

19.09.2022 13:47
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Gaziler Günü" mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyan ve gazilik payesi ile şereflenen gazilerin hayatta olanlarına sağlık, huzur ve afiyet dolu bir ömür, ahirete irtihal etmiş olan gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyan ve gazilik payesi ile şereflenen gazilerin hayatta olanlarına sağlık, huzur ve afiyet dolu bir ömür, ahirete irtihal etmiş olan gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Erbaş, sosyal medya hesabından Gaziler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve mukaddesat uğruna canlarını ortaya koyan ve gazilik payesi ile şereflenen gazilerimize sağlık, huzur ve afiyet dolu bir ömür, ahirete irtihal etmiş olan gazilerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Gaziler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Gaziler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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