Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta hutbe irat etti Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta hutbe irat etti Açıklaması

29.07.2022 14:34
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta hutbe irat etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hicret, inanç ve idealler uğrunda yeni ufuklara doğru zorlu bir yolculuktur.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hicret, inanç ve idealler uğrunda yeni ufuklara doğru zorlu bir yolculuktur." dedi.

Erbaş, Şırnak'ın Silopi ilçesinin Birlik Köyü Camisi'nde cuma namazı kıldırarak hutbe irat etti. "Hicretimiz Rabbimize olsun" konulu hutbede Erbaş, hicretin sadece bir mekandan diğerine yapılan fiziki bir yolculuk olmadığını söyledi.

"Zorluk ve sıkıntılardan rahatlık ve kolaylığa bir kaçış asla değildir. Hicret, inanç ve idealler uğrunda yeni ufuklara doğru zorlu bir yolculuktur." ifadelerini kullanan Erbaş, hicretin, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesi olduğunu belirtti.

Erbaş, şöyle devam etti:

"Tevhide sarılıp şirkten kaçınma iradesidir. Batıldan uzaklaşıp hakka ve hakikate yönelmenin nişanesidir. Yardımlaşma ve dayanışmanın, dostluk ve kardeşliğin destanıdır. Muhacir ise nefsinin heva ve arzularının tuzağına düşmeyen, şeytanın aldatmasına kanmayan, ulvi gayeleri, süfli tutkulara feda etmeyendir. Bir ömür helallerle yetinen, haramlardan uzak durandır. Her daim hayra koşan, Hakkın rızasını arayandır.

Yarın yeni bir hicri yıla giriyoruz. Hicretin gerçekleştiği yıl aynı zamanda hicri takvimin de başlangıç yılıdır. O halde geliniz, geçen bir yılın, geride bırakılan bir ömrün muhasebesini yapalım. Allah ile misakımızı, Resulullah ile biatımızı yenileyelim. Haramlardan ve günahlardan, helal ve tertemiz bir hayata hicret için bugünü milat kabul edelim. Bu vesileyle yeni yılımızı tebrik ediyor, hicri 1444 senesinin ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitiriyorum; 'İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerin Allah

katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır'."

Hazreti Muhammed nasıl Mekke'den hicret ettiyse, Hazreti Nuh'un da bir manada Cudi Dağı'na gemisiyle hicret ettiğini dile getiren Erbaş, "Cenabıhak, Hz. Nuh ve bütün peygamberlerimize layık Müslümanlar olmayı hepimize nasip eylesin. Bugün başlatmış olduğumuz Hz. Nuh'u anma günlerine, yarın onun sefinesinin inmiş olduğu Cudi Dağı'nda Kur'anlarla ve dualarla devam edeceğiz. Rabbim okuyacağımız dualarımızı kabul eylesin." diye konuştu.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Silopi'de Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Silopi'de Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Hz. Nuh Peygamber bizim için ikinci Adem'dir' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Hz. Nuh Peygamber bizim için ikinci Adem'dir'
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta hutbe irat etti Açıklaması - Son Dakika

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