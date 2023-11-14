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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi vefat etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi vefat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın annesi vefat etti
14.11.2023 19:52  - Güncelleme: 20:00

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş, hayatını kaybetti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş yaşamını yitirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Diyanet İşleri Başkanımız Prof.Dr.Ali Erbaş'ın kıymetli valideleri Binnaz Erbaş vefat etmiştir.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazesi 15 Kasım Çarşamba günü(yarın) İkindi namazına müteakiben Ordu Akyazı Uhud Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde defnedilecektir."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi vefat etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi vefat etti

Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi vefat etti - Son Dakika
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