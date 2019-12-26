Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İran heyetini kabul etti Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam dünyasında yangınlar yükselirken, acımız, derdimiz ve duamız ortak olmalıdır." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkman ve heyetini kabulünde konuşan Erbaş, bu ziyaretin iki ülke ve İslam dünyası açısından çok önemli mesajlar içerdiğini belirtti.

Fitne ve tefrika ateşinin İslam ümmetini dört bir yandan kuşattığına işaret eden Ali Erbaş, Müslümanların izzet ve onurunun, tarihte hiç olmadığı kadar bugün bizzat birbirilerinin eliyle yok edilmeye çalışıldığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, İslam dünyasındaki fitne ateşinin söndürülmesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ettiğini ifade eden Erbaş, "Dünya Müslümanları olarak bugün bize düşen görev, hep birlikte İslam coğrafyasının yeniden barış yurdu olması için çaba sarf etmemiz, birlikte yaşama ahlakını güncellememiz ve barışa dayalı bir hukuk inşa etmemizdir." diye konuştu.

"İslam dünyasının meselelerini konuşacağız"

Prof. Dr. Erbaş, Batı medyasının özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından bilinçli bir şekilde İslam'a ve Müslümanlara dair kara propaganda yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İslam dünyasında yangınlar yükselirken, acımız, derdimiz ve duamız ortak olmalıdır. İslam ümmetinin ortaya koyduğu tarihi ve dini tecrübeleri yok sayarak bütün geçmişi göz ardı eden, ümmetin birliğine aykırı yorum ve dayatmalar içeren, şiddet ve zorbalık öngören zararlı dini akımlara karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bilindiği gibi Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün biz Müslümanlar açısından ayrı bir önemi, ayrı bir yeri vardır. Bugün yaşadığımız Filistin meselesi sadece bölge insanının değil, tüm Müslümanların meselesidir. Dolayısıyla, bugün her anlamda sürdürülen Filistin davasını sadece bir 'toprak meselesi' olarak görmemek gerekir. Filistin hepimizin ortak davası, hepimizin ortak meselesidir."

Erbaş, Türkman ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür ederek, "2 gün boyunca İslam dünyasının meselelerini konuşacağız ve aramızdaki iş birliğini geliştirmek üzere pek çok konuyu müzakere edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Birlik ve beraberliğimizi oluşturmamız gerekiyor"

Ebuzer İbrahimi Türkman ise İslam coğrafyasındaki sorunların emperyalist Batı dünyasından kaynaklandığını belirtti.

Müslümanların dünya emperyalizmi ve İslam adını kullanarak aşırıcılığı yayan gruplarla mücadele etmesi gerektiğini bildiren Türkman, şunları söyledi:

"Türkiye ve İran'ın, Filistin meselesinde aynı fikri paylaşması kutsal bir meseledir. Türkiye'yle hem büyük ortaklıklarımız, yakınlıklarımız hem de büyük iş birliklerimiz vardır. Kanaatimce, nasıl ki küfür dünyası bize karşı birlik ve beraberlik oluşturmuşsa, biz de onlara karşı birlik ve beraberliğimizi oluşturmamız ve korumamız gerekiyor. Bugün burada bulunmamızın sebebi Türk kardeşlerimize, İslam dünyasında sizinle her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu dile getirmektir."

Erbaş ve Türkman daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camisi Sergi Salonu'nda düzenlenen Türk ve İran hat sanatçılarının eserlerinin de yer aldığı Kur'an-ı Kerim Sergisi'nin açılışını yaptı.

Sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.