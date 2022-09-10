"Geçtiğimiz aylarda dar-ı bekaya irtihal eden Ahmet Mete hocamızın ardından, Batı Trakya 'daki Müslüman Türk kardeşlerimiz tarafından İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa hocamızı tebrik ediyor, kendisine Cenabıhakk'tan muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Batı Trakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'ya tebrik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.