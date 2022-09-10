Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'ya tebrik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa'yı tebrik etti.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz aylarda dar-ı bekaya irtihal eden Ahmet Mete hocamızın ardından, Batı Trakya'daki Müslüman Türk kardeşlerimiz tarafından İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa hocamızı tebrik ediyor, kendisine Cenabıhakk'tan muvaffakiyetler diliyorum."
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