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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -2
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -2.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:02 Kaynak: DHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -2
Son Dakika Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Diyanet bu hafta "Tedbir müminden takdir Allah'tandır" başlığıyla hutbede koronavirüsü işledi Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir