Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma hutbesinde Malazgirt Zaferi'ni anlattı Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma hutbesinde Malazgirt Zaferi'ni anlattı Açıklaması

26.08.2022 13:30
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma hutbesinde Malazgirt Zaferi'ni anlattı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Malazgirt Meydanı, vatan ve mukaddesat sevdasıyla seferden sefere, zaferden zafere koşan aziz milletimizin Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtığı yerdir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Malazgirt Meydanı, vatan ve mukaddesat sevdasıyla seferden sefere, zaferden zafere koşan aziz milletimizin Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtığı yerdir." dedi.

Malazgirt Milli Parkı'nda cuma namazını kıldıran Erbaş, irat ettiği hutbede Malazgirt Zaferi'ni anlattı.

Müslüman Türk ordusunun 951 yıl önce Malazgirt Meydanı'nda cuma namazını kıldığını hatırlatan Erbaş, o gün cuma hutbelerinde, "Allah'ım İslam'ın sancağını yükselt, hayatlarını sana kulluk için feda eden mücahitlerini yalnız bırakma. Sultanımızı ve şanlı ordumuzu düşmanlarına muzaffer kıl. Askerlerimizi meleklerinle destekle, onlar senin rızanı kazanmak için varını, canını ve her şeyini feda etmekten sakınmıyorlar. Sen onları koru ve düşmanlarını da kahret." dualarının yapıldığını aktardı.

Erbaş, Sultan Alparslan'ın cuma namazını kıldıktan sonra "Ölürsem kefenim olsun" dediği beyaz elbisesiyle askerlerinin karşısına çıkarak, "Ben, Müslümanların camilerde bizim için dua etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşmiş olur, yenilirsek şehit olarak cennete gideriz. Bugün burada ne emreden bir Sultan ne de emir alan bir asker var. Ben de içinizden biri olarak sizinle birlikte savaşacağım. Benimle gelmek isteyenler ardımdan gelsinler, istemeyenler serbestçe geri dönebilirler." dediğini anlattı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti:

"Şu anda aynı iman, aynı mefkure ve aynı şuurla bulunduğumuz Malazgirt Meydanı, vatan ve mukaddesat sevdasıyla seferden sefere, zaferden zafere koşan aziz milletimizin Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtığı yerdir. Ecdadımızın Anadolu'muzu bize ebedi vatan kıldığı kutlu bölgedir. Bizler her yıl bu ayda tarihimize damga vuran nice eşsiz zaferleri hatırlarız.

Geçmişteki zaferleri yad etmenin, ecdadın hatırasını yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın kıymetli olduğunu dile getiren Erbaş, tarihin yüklediği sorumlulukların idrakinde olmanın, insanlığın iyiliği, huzuru ve barışı için gerekenin yapılmasının, bilim, ekonomi ve teknoloji alanlarında her türlü üstünlüğü elde etmek için çalışmanın bundan daha önemli olduğunu vurguladı.

Ali Erbaş, "Her türlü maddi ve manevi kuvvetlerimizi geliştirerek vatanımızı, ırz ve namusumuzu, tüm mukaddes değerlerimizi korumak için mücadeleye, şehitliğe, gaziliğe her an hazır olmalıyız. Ancak o zaman şanlı ecdadımızın emanetine hakkıyla sahip çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma hutbesinde Malazgirt Zaferi'ni anlattı Açıklaması - Son Dakika

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