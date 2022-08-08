Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı"nda konuştu Açıklaması

08.08.2022 22:33
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı"nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanların aralarındaki küçük farklılıkları kavga sebebi haline getirerek bütün İslam coğrafyasını Kerbela'ya dönüştürme planları yapıldığını belirterek, "Bütün İslam dünyasının buna karşı uyanık olması gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanların aralarındaki küçük farklılıkları kavga sebebi haline getirerek bütün İslam coğrafyasını Kerbela'ya dönüştürme planları yapıldığını belirterek, "Bütün İslam dünyasının buna karşı uyanık olması gerektiğini ifade etmek istiyorum." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı"nda konuşma yaptı.

Peygamberler tarihinin pek çok önemli hadisesine sahne olan muharrem ayının hürmete layık bir ay olduğunu söyleyen Erbaş, muharrem ayının başındaki hicretin Müslümanlar için bir milat olduğunu ifade etti.

"Kerbela, sadakatin sembolü"

Kerbela Çölü'nde Hz. Hüseyin ile çoğu ehlibeyt mensubu 70'ten fazla kişinin muharrem ayının 10'uncu gününde şehit edildiğini hatırlatan Erbaş, "1400 yıldır bu acıyı her yıl dönümünde hatırlıyoruz. Hazreti Hüseyin'in, tarihin en insafsız olayına kurban edildiğini yeniden hatırlıyoruz. Kerbela, hangi coğrafyadan, hangi ırktan, hangi mezhepten, hangi kültürden olursa olsun tüm Müslümanlar için aynı acının ortak ifadesi olmuştur." diye konuştu.

Erbaş, adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin adı olan Kerbela'nın, her türlü zulme karşı hak, hakikat adına asil bir yürüyüşün simgesi olduğunu belirterek, "Kerbela, adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın Hz. Hüseyin efendimizin şahsında vücut bulduğu yerdir. Kerbela çöllerinde zulme karşı onurlu bir mücadele verenler, bu asil duruşlarıyla, hak yolunda yürüyenlerin gönüllerinde müstesna bir yer edinmişlerdir. O mübarek canlara eziyeti reva görüp onları şehit edenler ise insanlık tarihinin karanlık sayfalarında ilelebet mahkum edilmişlerdir ve zalimler, yaptıklarının asıl cezasını ise ahirette göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti:

"Bugün İslam dünyası bir hüzün mevsimindedir. Kerbela'da yaşanan acının mümin yüreklere taşıdığı hüznün yanında İslam dünyasının maruz kaldığı savaşlar ve işgaller, Müslümanların yurtlarını adeta hüzün diyarına çevirmiştir. Bugün, siyasi ihtiraslar uğruna şehit edilen Hz. Hüseyin ve dostlarının acısıyla yürekler dağlanırken İslam coğrafyasında fitne, tefrika ve terör ateşinde nice canlar yanmaya devam etmektedir. Kerbela'dan ders alan Müslümanlar bu duruma düşmemeliydiler. Kerbelalar devam ediyor İslam coğrafyasında. Buna son vermemiz gerekmektedir. Kerbela'dan ders alan Müslümanların bu duruma düşmemeleri icap etmektedir. Açıkça ifade edeyim ki bugün, Müslümanların aralarındaki küçük farklılıkları kavga sebebi haline getirerek bütün İslam coğrafyasını Kerbela'ya dönüştürme planları yapılmaktadır. Bütün İslam dünyasının buna karşı uyanık olması gerektiğini ifade etmek istiyorum."

Ali Erbaş, Kerbela gibi tarihte vuku bulmuş acı olayları doğru okuyup aklıselim ile hareket ederek yaşanan fitneleri bertaraf etmek zorunda olunduğunu belirtti.

YORUMLAR
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Ali Erbaş'tan muharrem ayı ve Kerbela mesajı: Müslümanlar fitneleri bertaraf etmek zorundadır Ali Erbaş'tan muharrem ayı ve Kerbela mesajı: Müslümanlar fitneleri bertaraf etmek zorundadır Erbaş: 'Muharrem ayı hürmete layık bir aydır' Erbaş: 'Muharrem ayı hürmete layık bir aydır'
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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