Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sakarya Valisi Nayir'i Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sakarya Valisi Nayir'i Ziyaret Etti

34 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sakarya Valisi Nayir'i ziyaret etti Başkan Erbaş: "Kurana hizmet noktasında hafızlığın büyük bir önem taşıdığını hepimiz biliyoruz"SAKARYA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sakarya Valisi Nayir'i Ziyaret Etti, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sakarya Valisi Nayir'i ziyaret etti
Başkan Erbaş: "Kurana hizmet noktasında hafızlığın büyük bir önem taşıdığını hepimiz biliyoruz"

SAKARYA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kurana hizmet noktasında hafızlığın büyük bir önem taşıdığını hepimiz biliyoruz" dedi.
Bir dizi ziyaretler için Sakarya'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ilk olarak Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti. Vali Nayir, İl Müftüsü İhsan Açık tarafından karşılanan Başkan Erbaş, şeref defterini imzaladı.
"Önde gelenlerindendir"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ziyarette yaptığı konuşmada, "Sakarya bizim hem evimizin bulunduğu bir şehir hemde eğitim aldığım yaşadığım bir şehir. Bugün inşallah Sakarya Üniversitesi Kampüs Camiinde hafızlarımızın icazet merasimini gerçekleştireceğiz. Hafızlık bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz faaliyet alanlarının önde gelenlerindendir. Zira iyi insan yetiştirmenin en önemli yollarından birisidir insanların hafız olması. Kurana hizmet noktasında hafızlığın büyük bir önem taşıdığını hepimiz biliyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:49 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sakarya, Güncel
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