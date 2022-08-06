Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uğradığı çirkin saldırı sonucu yaralanan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedenlere fırsat vermesin, kardeşliğimizi ebediyete kadar sürdürsün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika

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