Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İmam hatip mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez" - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İmam hatip mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez"

25.08.2022 10:02
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İmam hatip mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İmam hatip mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez' - Son Dakika

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