Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivas'ta bir yakınının cenaze namazını kıldırdı - Son Dakika

Cenaze törenine, Çakırtaş'ın ailesi ve Erbaş'ın yanı sıra, Sivas Valisi Salih Ayhan , Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel , il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erbaş, İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Çakırtaş ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'nın Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'ın ağabeyi Göksal Çakırtaş'ın (51) cenaze törenine katılmak üzere, ilçeye geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş , vefat eden bir yakınının Sivas 'ın Suşehri ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

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