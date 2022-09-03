DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN SİVAS'TA VALİLİK VE BELEDİYEYE ZİYARET

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 19'uncu İmam Hatipliler Kurultayı'na ve çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilk olarak Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Erbaş, daha sonra Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Ali Erbaş, ziyaretinde "İlimizdeki il ve ilçe müftülerimizle toplantı yapıyoruz. Bu toplantımızı tamamladık, bereketli ve verimli bir toplantı oldu. Halkımızın bütün katmanlarına hizmetleri daha nitelikli ve verimli götürebilmeleri için inşallah bazı nasihatlerimiz olacak" dedi.