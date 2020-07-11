Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Ayasofya" açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Ayasofya" açıklaması

AMASYA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Amasya'da Ayasofya'nın cami olmasını değerlendirdi.

Erbaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ayasofya bizim medeniyetimizin en önemli değerlerinden birisidir. 86 yıllık bir özlem dün itibariyle Danıştay'ın kararı ve muhterem Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle ibadete açılmış, açılma kararı verilmiştir. 24 Temmuz Cuma günü Cuma namazını kılarak, Türkiye'deki diğer camilerimiz gibi Ayasofya da asli hüviyetine kavuşmuş olacaktır. Rabb'im iyi değerlendirmeyi ve Ayasofya'yı medeniyetimizin o muhteşem değeri olarak kullanmayı nasip eylesin. İslam alemi için hayırlara vesile eylesin diyorum" dedi.

Bazı kesimlerin Ayasofya'nın cami olmasına tepki gösterdiği sorusu üzerine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bunlar hiç önemli değildir. Çünkü, Ayasofya bir camidir. 481 yıldır cami olarak hizmet etmiştir. Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur. Tepki gösterenlerin biraz daha düşünüp, bu haksızlığı yapmamaları gerektiği kanaatindeyim. İnşallah bu tepkiler de süreç içerisinde ortadan kalkacaktır" diye konuştu.