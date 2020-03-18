Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Çanakkale Zaferi mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Çanakkale Zaferi mesajı Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Çanakkale Zaferi mesajı Açıklaması

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlarken, "Çanakkale, milletçe kenetlendiğimizde, azim, sabır ve kararlılıkla mücadele ettiğimizde bütün zorlukların üstesinden geleceğimizin de en açık göstergesidir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Çanakkale Zaferi mesajı Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlarken, "Çanakkale, milletçe kenetlendiğimizde, azim, sabır ve kararlılıkla mücadele ettiğimizde bütün zorlukların üstesinden geleceğimizin de en açık göstergesidir." ifadesini kullandı.

Erbaş, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bugünün, vatanı ve değerleri uğruna şanlı bir direnişle tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erbaş, "Çanakkale, mukaddesat için mücadele etmeyi en büyük görev ve gerekirse bu yolda şehit olmayı en yüce mertebe bilen ve gencecik bedenlerini ümmetin harim-i ismetine siper eden bir neslin zaferidir." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Çanakkale'nin sadece bir coğrafyanın değil, yüce bir inancın, nebevi bir ahlakın ve insanlığın umudu bir medeniyetin müdafaası olduğunu vurgulayarak Çanakkale'nin, Yemen'den Kosova'ya, Bağdat'tan Saraybosna'ya, Türk, Arnavut, Kürt, Arap, Boşnak ve daha birçok ırka mensup Müslümanların bir vücudun azaları gibi birbirlerinin acılarını hissettikleri, bir tarağın dişleri gibi omuz omuza mücadele ederek yan yana şehit düştükleri asil ve onurlu bir direniş olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin, maddi ve manevi bütün varlığını tarumar etmek üzere gelen ordulara göğsünü siper eden Mehmetçiğin, yaralı düşman askerlerine gösterdiği yardım ve şefkatle tarihe geçecek bir ahlakı temsil ettiği ve böylece merhametin savaşı yendiği yer olduğunu dile getiren Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Çanakkale, çalışmak, bilimde, teknikte, hukukta zamanının en iyisi olmak ve büyük hedeflerini gerçekleştirmek adına nesillerimiz için en büyük azim, ilham ve şuur kaynağıdır. Dolayısıyla bu coğrafyada bir asır önce niçin ve nasıl bir istiklal mücadelesinin yapıldığını nesillerimizin zihinlerine ve gönüllerine nakşetmek bizim en önemli görevlerimizdendir. Önemle ifade etmeliyim ki Çanakkale, milletçe kenetlendiğimizde, azim, sabır ve kararlılıkla mücadele ettiğimizde bütün zorlukların üstesinden geleceğimizin de en açık göstergesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyorum. Geçmişten bugüne dinimiz, vatanımız, milletimiz, ezan ve bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün de ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için gayret gösteren kahraman güvenlik güçlerimize nusretiyle ve kudretiyle yardım etmesini, aziz milletimizi ilelebet payidar kılmasını Yüce Rabb'imden niyaz ediyorum."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:16 Kaynak: AA

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