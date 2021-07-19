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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

19.07.2021 14:46
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliği pekiştirme, inanç, kültür ve medeniyetin güzelliklerinin ihyası için fırsat olarak bilinmesini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliği pekiştirme, inanç, kültür ve medeniyetin güzelliklerinin ihyası için fırsat olarak bilinmesini istedi.

Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı videolu mesajında Kurban Bayramı'na kavuşmanın bahtiyarlığını ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

"Allah'a teslimiyetin sembolü, O'na itaat ve sadakatin en somut tezahürü olan kurban, bizleri Rabb'imize yakınlaştıracak ve iyiliğe ulaştıracak müstesna bir ibadettir." ifadesini kullanan Erbaş, "Kurban Bayramı ise bu ibadetimizin kabulü için duyduğumuz arzunun ve Cenab-ı Mevla'ya kurbiyetimize dair beslediğimiz umudun bayramıdır." diye konuştu.

Başkan Erbaş, insanları fıtratlarıyla buluşturarak ortak inanç, tarih ve medeniyet ekseninde birbirine kenetlenmesini sağlayan, kardeşliği pekiştiren günler olan bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularıyla hayatı huzur ve sekinet iklimine dönüştüren zamanlar olduğunu ifade etti.

Bayramların ancak bütün Müslümanlar için sevinç günü olduğunda ve sevinçler hep beraber yaşandığında gerçek anlamını bulacağını, o zaman hüzünlerin azalacağını ve gönüllerin sürur içinde muhabbetle dolacağını belirten Erbaş şöyle devam etti:

"Bu itibarla, idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nı birbirimizi hatırlamanın, kardeşlik ahdimizi yenilemenin, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin bir imkanı olarak görmeliyiz. İnancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin güzelliklerini, değerlerini ihya etmek için bu günleri fırsat bilmeliyiz. Öncelikle bizi sayısız nimetler içerisinde bugüne kavuşturduğu için Rabb'imize hamdedelim. Bizlere bayram sevinci yaşattığı için şükrümüzü dile getirelim. Ardından yüreğimizde yeşerttiğimiz bayram neşesini sözlerimizle ve davranışlarımızla görünür ve duyulur kılalım."

Bayramın aileler ve özellikle çocukların zihinlerinde unutulmaz bir hatıraya dönüştürülmesini isteyen Erbaş şunları kaydetti:

"Yolumuzu gözleyen, sesimizi özleyen başta anne babamız olmak üzere aile büyüklerimizin, akrabalarımızın, dostlarımızın ve komşularımızın da bayram sevinci olalım. Bu vesileyle birbirimize olan sadakatimizi ve muhabbetimizi yeniden tesis edelim. Diğer yandan unutmayalım ki bizler, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur, yetim, yoksul ve kimsesizlerin umudu olan bir milletiz. Açlık, hastalık, savaş, zulüm ve şiddet sarmalında bunalan ve bir yardım eli bekleyen bütün mazlum coğrafyaların kurtuluş muştusu, medeniyet hafızamızdadır. Bu bilinçle hareket ederek ilgi ve merhamete muhtaç her bir kardeşimizin bayram sevinci olma; yeryüzünün salahı ve tüm insanlığın felahı için çalışma azmimizi yenilemeli ve mücadele kararlılığımızı yeniden kuşanmalıyız."

Tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erbaş, "Huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatanı bizlere emanet bırakan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; idrak ettiğimiz bayramı insanlığın barış, huzur ve sevincine vesile kılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı, Bayram, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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