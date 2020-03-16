Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama...

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama..., System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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