Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya Camii için atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde görevlendirilen imamları ve müezzinleri açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisine Marmara Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Yeni Cami Hatibi Ferruh Muştuer, İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Ayasofya Camii'ne imam olarak atandığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada," Bugün çok güzel bir haberi sizlerle paylaşmak üzere burada bulunuyoruz. 24 Temmuz 2020 Cuma günü Ayasofya Cami'mizde ilk Cuma Namazını kılarak ibadete başlamış olacağız. Camilerimiz hocaları ile esas güzelliğe, zenginliğe kavuşuyor. Hocalarımız kıraatleriyle, ilimleriyle, cami dersleriyle, ezanlarıyla, salalarıyla, tilavetleriyle camilerimizi süsleyecek. Cemaatimizi ruhen doyuracak en doru bilgileri onlara vermeye çalışacak. Malumunuz, camilerimiz, sadece ezan okunmak için, namaz kılınmak için değil aynı zamanda Mescid-i Nebi'nin bir şubesi olarak sufle görevini yerine getiriyor. Mektep görevini de, ilmi tedrisat görevini de yerine getirmeye çalışıyor. Bunun için burada atamasını yapacağımız hocalarımı her açıdan milletimizi doyuracak ve doğru dini bilgiyi ve güzel kıraati, tilaveti milletimize ulaştıracak çok güzide hocalarımız. Onları şimdi sırasıyla sizlere tanıtmak istiyorum. Üç imam ve beş müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Cami'sine atıyoruz. Camimizi onlara emanet ediyoruz inşallah" dedi.

"ÜÇ HOCAMIZ AYASOFYA'DA MİLLETİMİZE HİZMET EDECEK"

Ayasofya Camii'ne atanan üç hocanın da millete hizmet edeceğini belirten Ali Erbaş, "Belki tarihte ilk defa olacak ve bu ilk Ayasofya Camii'ne nasip olacak bir atama yapacağız ki esasında kadım tarihimize de uygun bir atama olacak. Vaktiyle Ayasofya Cami'sinin imamlığını o günün üniversitesi sayılacak Ayasofya Medresesi'nin büyük hocaları yapıyorlardı. Biz bu tarihi geçmişimize de uyarak bugün Ayasofya Camimize bir profesör hocamızı imam olarak görevlendiriyoruz. Atıyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından kurra hafız ve ilmiyle hakikaten talebelerini doyurucu bilgiler veren Profesör Doktor Mehmet Boynukalın hocamızı buraya davet ediyorum. Şimdi ikinci olarak İstanbul Yeni Cami İmam Hatibi 2015 yılı Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Dünya birincisi olan kurra hafız Ferruh Muştuer hocamızı buraya davet ediyorum. Üçüncü olarak İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi ve 2009 yılında yine Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Dünya birincisi olan kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu hocamızı buraya davet ediyorum. Hayırlı olsun. Üç imamımız inşallah Ayasofya Cami'sinde milletimize hizmet edeek. Müslümanlara pek çok farklı ülkeden o kadar çok Müslüman Ayasofya'da namaz kılacak ki hem kıraatlari, hem ilimleri ile hizmete devam edecekler. Hayırlı olsun değerli hocalarım" diye konuştu.

"İMAM VE MÜEZZİNLERİMİZ AYASOFYA CAMİ'SİNDE MÜSLÜMANLARA HİZMET GÖTÜRECEK"Ali Erbaş, "Güzel sesleriyle İstanbul'umuzun semalarını çınlatan ve bugüne kadar yine çok önemli camilerimizde görev yapmış hocalarımızı buraya davet ediyorum. Şuan da kendisi burada olmayan Sultanahmet Cami müezzinimiz Mehmet Hadi Duran, gerçekten musikişinas özelliği ile gönülleri titreten o güzel nameleriyle bundan sonra Ayasofya Camii'nin minarelerinden onun sesini dinleyeceğiz. İbrahim Çoban hocamız yine Sultanahmet Camii'ni müezzini, bundan sonra Ayasofya Cami'sinde ezanlarıyla tilavetiyle milletimize hizmet edecek. Şükrü Asıleren hocamız, Kadıköy Selamiçeşme Cami'nde hizmet eden şuan müezzin olan ve TRT'nin yapmış olduğu Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye ikincisi olan çok kıymetli bir hocamız. Alpcan Çelik hocamız İstanbul Emirgan Cami imam hatibi ve 2014 yılında dünya birincisi olan kıymetli hocamız ve Rıdvan Akbaş Beyazı Camisi müezzini. 2015 yılında ezanı güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan çok kıymetli hocamız. Bu şekilde imamlarımız ve müezzinlerimiz ile inşallah Ayasofya'mızda milletimize, Müslümanlara hizmet götürmeye çalışacağız" dedi.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANIMIZ BENİ ARADIĞINDA TEREDDÜT ETMEDEN KABUL ETTİM" Ayasofya Cami'sine atanan üç imamdan birisi olan Mehmet Boynukalın,"Gerçekten Rabbime hamd ediyorum öncelikle. Çok büyük bir gurur ve şeref. Sayın Diyanet İşleri Başkanı'mız beni aradığında tereddüt etmeden kabul ettim. Böyle bir şerefli vazifeyi. Hamd ediyorum Rabbime. Bu işe vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer bütün yetkililer, görevliler çok büyük teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarihi bir olay, tarihi bir gün hakikaten bu hizmetin bize verilmesi çok gurur verici, çok memnun edici bir şey. Allah utandırmasın. Elimizden gelen en iyi şekilde görevimizi yapmaya çalışacağız" dedi. Ayasofya'ya atanan müezzinlerden 1993 doğumlu Alpcan Çelik ise,"Rabbim lütuf etti. Ayasofya Camii'ne 86 yıl sonra ezan okumak nasip olacak. Müezzin olarak atandık. Daha önce Edirne Selimiye Cami'sinde 5 yıl vazife yaptık. Daha sonra 6 aydır Emirgan Cami'sinde vazifeliydim. Tabi bu haberi duyunca kalbimiz çok mutmain oldu. Çok sevindik. Cenab-ı Allah İnşallah Ayasofya'da bo bol namaz kılmayı, orada ibadet etmeyi Ümmeti Muhammed'e nasip etsin" dedi