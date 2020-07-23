Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya Camii için atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya Camii için atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde görevlendirilen imamları ve müezzinleri açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya Camii için atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde görevlendirilen imamları ve müezzinleri açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisine Marmara Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Yeni Cami Hatibi Ferruh Muştuer, İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Ayasofya Camii'ne imam olarak atandığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada," Bugün çok güzel bir haberi sizlerle paylaşmak üzere burada bulunuyoruz. 24 Temmuz 2020 Cuma günü Ayasofya Cami'mizde ilk Cuma Namazını kılarak ibadete başlamış olacağız. Camilerimiz hocaları ile esas güzelliğe, zenginliğe kavuşuyor. Hocalarımız kıraatleriyle, ilimleriyle, cami dersleriyle, ezanlarıyla, salalarıyla, tilavetleriyle camilerimizi süsleyecek. Cemaatimizi ruhen doyuracak en doru bilgileri onlara vermeye çalışacak. Malumunuz, camilerimiz, sadece ezan okunmak için, namaz kılınmak için değil aynı zamanda Mescid-i Nebi'nin bir şubesi olarak sufle görevini yerine getiriyor. Mektep görevini de, ilmi tedrisat görevini de yerine getirmeye çalışıyor. Bunun için burada atamasını yapacağımız hocalarımı her açıdan milletimizi doyuracak ve doğru dini bilgiyi ve güzel kıraati, tilaveti milletimize ulaştıracak çok güzide hocalarımız. Onları şimdi sırasıyla sizlere tanıtmak istiyorum. Üç imam ve beş müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Cami'sine atıyoruz. Camimizi onlara emanet ediyoruz inşallah" dedi.

"ÜÇ HOCAMIZ AYASOFYA'DA MİLLETİMİZE HİZMET EDECEK"

Ayasofya Camii'ne atanan üç hocanın da millete hizmet edeceğini belirten Ali Erbaş, "Belki tarihte ilk defa olacak ve bu ilk Ayasofya Camii'ne nasip olacak bir atama yapacağız ki esasında kadım tarihimize de uygun bir atama olacak. Vaktiyle Ayasofya Cami'sinin imamlığını o günün üniversitesi sayılacak Ayasofya Medresesi'nin büyük hocaları yapıyorlardı. Biz bu tarihi geçmişimize de uyarak bugün Ayasofya Camimize bir profesör hocamızı imam olarak görevlendiriyoruz. Atıyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından kurra hafız ve ilmiyle hakikaten talebelerini doyurucu bilgiler veren Profesör Doktor Mehmet Boynukalın hocamızı buraya davet ediyorum. Şimdi ikinci olarak İstanbul Yeni Cami İmam Hatibi 2015 yılı Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Dünya birincisi olan kurra hafız Ferruh Muştuer hocamızı buraya davet ediyorum. Üçüncü olarak İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi ve 2009 yılında yine Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Dünya birincisi olan kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu hocamızı buraya davet ediyorum. Hayırlı olsun. Üç imamımız inşallah Ayasofya Cami'sinde milletimize hizmet edeek. Müslümanlara pek çok farklı ülkeden o kadar çok Müslüman Ayasofya'da namaz kılacak ki hem kıraatlari, hem ilimleri ile hizmete devam edecekler. Hayırlı olsun değerli hocalarım" diye konuştu.

"İMAM VE MÜEZZİNLERİMİZ AYASOFYA CAMİ'SİNDE MÜSLÜMANLARA HİZMET GÖTÜRECEK"Ali Erbaş, "Güzel sesleriyle İstanbul'umuzun semalarını çınlatan ve bugüne kadar yine çok önemli camilerimizde görev yapmış hocalarımızı buraya davet ediyorum. Şuan da kendisi burada olmayan Sultanahmet Cami müezzinimiz Mehmet Hadi Duran, gerçekten musikişinas özelliği ile gönülleri titreten o güzel nameleriyle bundan sonra Ayasofya Camii'nin minarelerinden onun sesini dinleyeceğiz. İbrahim Çoban hocamız yine Sultanahmet Camii'ni müezzini, bundan sonra Ayasofya Cami'sinde ezanlarıyla tilavetiyle milletimize hizmet edecek. Şükrü Asıleren hocamız, Kadıköy Selamiçeşme Cami'nde hizmet eden şuan müezzin olan ve TRT'nin yapmış olduğu Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye ikincisi olan çok kıymetli bir hocamız. Alpcan Çelik hocamız İstanbul Emirgan Cami imam hatibi ve 2014 yılında dünya birincisi olan kıymetli hocamız ve Rıdvan Akbaş Beyazı Camisi müezzini. 2015 yılında ezanı güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan çok kıymetli hocamız. Bu şekilde imamlarımız ve müezzinlerimiz ile inşallah Ayasofya'mızda milletimize, Müslümanlara hizmet götürmeye çalışacağız" dedi.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANIMIZ BENİ ARADIĞINDA TEREDDÜT ETMEDEN KABUL ETTİM" Ayasofya Cami'sine atanan üç imamdan birisi olan Mehmet Boynukalın,"Gerçekten Rabbime hamd ediyorum öncelikle. Çok büyük bir gurur ve şeref. Sayın Diyanet İşleri Başkanı'mız beni aradığında tereddüt etmeden kabul ettim. Böyle bir şerefli vazifeyi. Hamd ediyorum Rabbime. Bu işe vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer bütün yetkililer, görevliler çok büyük teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarihi bir olay, tarihi bir gün hakikaten bu hizmetin bize verilmesi çok gurur verici, çok memnun edici bir şey. Allah utandırmasın. Elimizden gelen en iyi şekilde görevimizi yapmaya çalışacağız" dedi.  Ayasofya'ya atanan müezzinlerden 1993 doğumlu Alpcan Çelik ise,"Rabbim lütuf etti. Ayasofya Camii'ne 86 yıl sonra ezan okumak nasip olacak. Müezzin olarak atandık. Daha önce Edirne Selimiye Cami'sinde 5 yıl vazife yaptık. Daha sonra 6 aydır Emirgan Cami'sinde vazifeliydim. Tabi bu haberi duyunca kalbimiz çok mutmain oldu. Çok sevindik. Cenab-ı Allah İnşallah Ayasofya'da bo bol namaz kılmayı, orada ibadet etmeyi Ümmeti Muhammed'e nasip etsin" dedi


Ayasofya Camii, Ali Erbaş, İstanbul, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 04:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya Camii için atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Diş eti hastalıkları erkeklerde sertleşme problemine neden olabiliyor Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi Ayasofya Camii için özel paralar basıldı Kiralık sözleşmesi sona eren Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi ABD'li kadın giyim perakendecisi Ascena, konkordato başvurusu yaptı Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor         
17:54
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur         
17:52
Akıntıya kapılan köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu Akıntıya kapılan köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu         
17:43
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı         
17:03
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor         
16:50
Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın         
16:43
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık         
16:37
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı         
16:37
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi         
16:30
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili         
15:41
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi         
15:37
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi         
15:32
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum         
14:54
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti         
13:15
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri         
11:35
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı         
10:04
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu         
09:27
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı         
09:01
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 22:33:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya Camii için atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei