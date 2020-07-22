Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunuyor.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunuyor. Erbaş, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve beraberindekilerle Ayasofya Camisi'ne gelerek cuma namazı öncesi son hazırlıkları inceliyor.
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22.07.2020 21:23:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYANET İŞLERİ BAŞKANI AYASOFYA'DA İNCELEMELERDE BULUNUYOR (1) - Son Dakika