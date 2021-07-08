Diyanet İşleri Başkanı cami açılışlarını gerçekleştirdi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camiler sadece namaz kılmak için ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda ilim, irfan, bilgi hizmet merkezleridir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'nun Fatsa ilçesinde Hiranur ve İslamdağ Camilerinin açılışını gerçekleştirdi.

Ali Erbaş yaptığı açılış konuşmalarında, "Camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın açılış töreni için buraya geldik. Camilerimizin yaptırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Camiler sadece namaz kılmak için değil, aynı zamanda ilim, irfan, bilgi hizmet merkezleridir. Kur'an, ilmihal ve her anlamda dini yerlerin öğrenildiği dershanelerdir. Camilerimizi mektepleri çevirelim. Fatsamıza yeni yapımı biterek hizmete açılan camilerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programa, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Müftüsü İsmail Çiçek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ORDU