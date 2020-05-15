Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
43 dakika önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sahur programı nedeniyle katıldığı bir canlı yayında koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ibadete kapatılan camilerin, 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacağını söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete kapatılan camilerin 12 Haziran'da açılacağını duyurdu.
NAMAZLAR AVLUDA KILINACAK
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7'de katıldığı sahur programında koronavirüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu durumda gelecek 4 haftada Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak.
NE OLMUŞTU?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Mart'ta yaptığı açıklamada Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 07:31
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