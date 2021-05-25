Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması

25.05.2021 15:43
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Son 2 yılda Avrupa'da sadece camilerimize yönelik 669 saldırı tespit ettik. Bu, İslamofobinin İslam karşıtlığına ve İslam düşmanlığına evrildiğinin en büyük göstergesidir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Son 2 yılda Avrupa'da sadece camilerimize yönelik 669 saldırı tespit ettik. Bu, İslamofobinin İslam karşıtlığına ve İslam düşmanlığına evrildiğinin en büyük göstergesidir." dedi.

Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara ATO Congresium'da düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, İslam'ın, getirdiği yüksek ahlaki ilkelerle insanlığın kurtuluşunu temin eden ilahi bir nizam olduğunu belirtti.

İslam'ın bütün insanlar için can, akıl, din, mal ve nesil özgürlüğünü hedefleyen, barış, adalet ve merhamet dini olduğuna işaret eden Erbaş, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Müslümanları hep beraber Allah'a teslimiyete ve barışı sahiplenmeye davet ettiğini söyledi.

Erbaş, bu nedenle Müslümanların inançları gereği dünyadaki herkesin onurlu, özgür ve insanca bir hayat yaşama hakkını savunduğunu ifade ederek, tarihi süreç içerisinde İslam'ın ilkelerinin hayata rehberlik ettiği dönemlerde yeryüzünün insani değerlerle buluştuğunu, barış, huzur ve güvenin hayata egemen olduğunu kaydetti.

Son asır boyunca fiili, siyasi, iktisadi ve kültürel açıdan emperyalizme maruz kalan İslam coğrafyasında özellikle İslam'ın değerlerine yönelik planlı müdahaleler yapıldığını hatırlatan Erbaş, bu bağlamda son yıllarda İslam'ı karalamaya yönelik çabaların "İslamofobi" kelimesi etrafında yoğunlaştığının görüldüğünü vurguladı.

Erbaş, İslamofobinin yapay ve sahte bir ifade olduğunu, hiçbir olumsuz kelimenin rahmet dini İslam ile bir araya getirilemeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak görüyoruz ki bilhassa Avrupa'da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dili, yazılı ve görsel basında ve siyasi söylemlerde sorumsuz bir şekilde kullanılmaktadır. Camilerde ve hayatın her alanında Müslümanları hedef alan ırkçı saldırılar ve ayrımcı uygulamalar, giderek artmaktadır. Son 2 yılda Avrupa'da sadece camilerimize yönelik 669 saldırı tespit ettik. Bu, İslamofobinin İslam karşıtlığına ve İslam düşmanlığına evrildiğinin en büyük göstergesidir."

"Terör ve anarşiye davet eden hiçbir söylemin İslam'dan referans bulması mümkün değil"

"DEAŞ, FETÖ, Boko Haram, Eş-Şebab, El-Kaide ve benzeri terör örgütleri, İslamofobi endüstrisine malzeme üreten örgütlerdir." ifadesini kullanan Erbaş, güven ve huzur ortamını bozan, terör ve anarşiye davet eden hiçbir söylem ve davranışın, merhamet ve adalet dini olan İslam'dan referans bulmasının mümkün olmadığını söyledi.

Erbaş, bu tür oluşumların en büyük zararı İslam'a ve Müslümanlara verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kuşkusuz bu yapılar dini hassasiyetlerden değil, sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik yıkımların ortaya çıkardığı şartlardan doğmuş ve din istismarıyla beslenmiştir. Nitekim şiddete dayalı örgütlerin, diğer dinleri referans alan veya seküler saiklerle ortaya çıkan pek çok örneği vardır. Dünya kamuoyuna sormak istiyorum, bugün yeryüzündeki küresel kaos ve anarşinin en büyük failleri olarak, dünyayı özel mülkü zanneden sapkın Siyonist inanış ve kendince Tanrıyı kıyamete zorlayan Evanjelist anlayış sahipleri hangi dinlerin mensuplarıdır?

Siyonist inanıştan dolayı yani dünyayı özel mülkü zanneden Siyonist Yahudilerden dolayı Judaizmofobi tabirini kullanıyor muyuz, genelleme yapıyor muyuz? ya da Tanrı Krallığı'nı gerçekleştirmek için 'Benim de payım olsun' diye kaos çıkaran, terör örgütleri kurduran Evanjelist anlayıştan dolayı biz Kristiyanizmofobi tabirini kullanıyor muyuz? Myanmar'da Arakanlı Müslümanları öldüren, katleden Myanmar Budistlerinden dolayı genelleme yaparak tüm Budistleri içine alacak Budizmofobi tabirini kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz, genelleme yapmıyoruz."

"Medya araçları etkin bir şekilde kullanılmalı"

Bugün yapılması gerekenin İslam coğrafyasındaki terör yapılarını ve Batı dünyasındaki İslam karşıtlığını ortaya çıkaran sebeplerin gerçekçi bir şekilde ele alınması olduğunu bildiren Erbaş, şunları söyledi:

"Bugün yapılması gereken İslam düşmanlarının ve istismarcı yapıların, inanç ve medeniyet değerleri konusunda bilgisiz gençleri kandırdığı gerçeğinden hareketle; imam hatip okullarımız ve ilahiyat fakültelerimiz başta olmak üzere, İslam'ın ilke ve değerlerini tüm nesillerimize ve insanlığa en güzel şekilde tanıtmak için var gücümüzle çalışmaktır. Medya araçlarını etkin bir şekilde kullanarak İslam'ın hakikatini insanlığın idrakine sunmak ve İslam'a düşmanlık yapan tüm unsurlarla hep beraber mücadele etmektir."

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının İslam'a ve Müslümanlara yönelik algı operasyonları ve kara propagandayla mücadeleyi sürdürdüğünü hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda 18 dilde 40 eser ve 43 broşür yayınladık. Yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca eseri ücretsiz olarak dağıttık. Başkanlığımız bünyesinde, İslamofobi Mücadele Komisyonu oluşturulmuştur. Böylece ilmi ve hukuki zeminde İslam düşmanlığıyla mücadelemiz daha etkin şekilde devam edecektir. Bu doğrultuda uluslararası organizasyonlar geliştirilip güçlendirilecektir."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Medya, İslam, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz

Son Dakika Haberleri
16:06 Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım
16:05 Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
15:41 FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı
15:20 Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:10 Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti
15:07 Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı
14:56 Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor
14:51 Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı
14:38 Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor
14:37 Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor
Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım Kendisine küfür içerikli mesajlar gönderilen Sude Yalçınkaya patladı: Ağzınızı yırtarım         
16:06
Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı! Yaşlı kadının yüzmek için girdiği denizden, cansız bedeni çıktı!         
15:49
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
Lüks araçla motosiklet çarpıştı! Sürücü yerde acıyla kıvranan adamı bıraktı, tamponuyla ilgilendi Lüks araçla motosiklet çarpıştı! Sürücü yerde acıyla kıvranan adamı bıraktı, tamponuyla ilgilendi         
15:15
Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti Sıla ve İlker Kaleli, romantik kareleriyle aşklarını ilan etti         
15:10
Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor         
14:56
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı         
13:57
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı         
13:49
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 16:13:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement